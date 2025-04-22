虎山巖金針花首開3朵 估母親節迎30萬花海

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花今年首次開花，今天一次開出3朵花，參山國家風景區管理處表示，預計5月11日母親節前後，將迎來約30萬朵金針花盛開。

虎山巖金針花去年花期首日開出2朵花，今天清晨5時許，虎山巖志工觀察到今年金針花終於開花，且一次分別開出3朵花，令他們相當雀躍，除拍照留念，縮時攝影也紀錄到花開影像。

交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，今年花苞特別多，預計5月母親節左右，虎山巖將迎接30萬朵金針花開花盛況。

參山風管處透過新聞稿指出，虎山巖為台灣西部少數在每年5月、母親節前後盛開金針花的景點，因花期與母親節重疊，吸引各地遊客賞花。虎山巖金針花屬於台東7號品種，花期有開2次特性，民眾至6月底還能欣賞。