南投治水患 砸12億元改善貓羅溪排水

凱米颱風去年襲台，豪雨導致貓羅溪水回溢，造成南投市大淹水。縣府爭取中央前瞻補助，斥資逾12億元辦理外轆排水治理工程，完工後可望改善貓羅溪周邊社區排水，縣長許淑華說，日後下大雨，周遭居民不用再擔心受怕。

縣府指出，去年凱米颱風挾帶豐沛雨量，貓羅溪下游、軍功橋到內轆一帶幾乎泡在水中，上百輛汽車因移車不及全泡湯；災後勘查發現，貓羅溪保護標準水位高程高於外轆出水口，導致極端降雨時外水回溢，造成下游大面積溢淹。

縣府為保障貓羅溪沿岸安全，規畫斥資12億2864萬元辦理外轆排水治理工程，爭取中央前瞻計畫補助，經濟部核定全額補助工程費5億809萬元，用地費7億2055萬元由中央補助67%，縣府自籌33%。

縣長許淑華昨在縣務會議要求建設處會同工務處辦理，期早日完工，讓貓羅溪周遭社區居民，在下大雨時不用再擔心受怕。

許淑華說，早期貓羅溪曾做過多次內轆地區排水系統整治，不少易淹水地區都有明顯改善，但近年來氣候型態變化大，雨水量難以預估，因此在去年凱米災後研擬推動外轆排水治理工程計畫，力求讓整個溪域排水系統更臻完善。

工務處表示，外轆排水治理工程計畫，包括水閘門新建工程、出口左岸滯洪池新建工程、新設6cms抽水站、水防道路分洪箱涵及護岸加高工程等保護措施，完工後可望大幅改善貓羅溪周邊排水功能，減少豪大雨造成淹水，以維護鄉親生命財產安全。