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國道1號彰化增設交流道 交長建議評估

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化報導
立院交通委員會昨現勘國一彰化交流道塞車問題，地方建議在彰美路增設第二交流道，交通部長陳世凱（右二）建議評估。記者劉明岩／攝影
立院交通委員會昨現勘國一彰化交流道塞車問題，地方建議在彰美路增設第二交流道，交通部長陳世凱（右二）建議評估。記者劉明岩／攝影

國道1號彰化交流道遇交通尖峰時段就塞車1、2公里長，地方建議在彰化市彰美路建置彰化第二交流道，交通部長陳世凱昨建議縣府找適當地點評估；彰化縣台76線快速道林厝交流道壅塞多年未解，陳世凱允未來以生活圈經費改善。

立院交通委員會昨視察員林大饒路拓寬工程規畫、林厝交流道及彰化交流道壅塞改善問題、員林30米園道北側延伸至縣道137線道路新闢規畫工程等交通建設。

立委陳素月說，彰化交流道南下出口壅塞，主因匯入台19線是彰化果菜市場必經道路，車流經常回堵至高速公路主線，即使調整市場動線並新增左轉道，但效果有限。

彰化交通處長林孟弘指出，地方建議第二交流道設在彰新路二段到彰美路之間，但彰美路是居民往返彰化市及和美鎮的主要道路，交通流量大，路幅約19公尺寬，兩側民宅又多，已無拓寬條件，若將高速公路車流引導至此，塞車定雪上加霜。

縣長王惠美表示，改善方案若須用到彰化水資源回收中心用地，縣府全力配合，另希望彰化果菜市場也支持，提供土地，地方與中央同心同力解決民瘼。

陳世凱表示，彰化交流道的塞車長度從2.3公里減至1.5公里，雖有改善但還是塞，希望再優化。地方提議新設彰化第二交流道，他建議縣府選擇適當地點作可行性評估。

彰化縣台76線快速道林厝交流道壅塞問題多年未解，加上東彰道路今年1月全面通車，交通流量增加，地方建議可增設銜接東彰道路的匝道交流道系統，避免車流都塞在林厝交流道。

縣長王惠美說，東彰道路完成，現應把銜接的東西向道路和匝道問題解決，地方很願意先編規畫經費，但後續建設經費需中央支持。

交通部長陳世凱表示，交通部會與縣府合作，改善東彰道路銜接計畫，可行性評估後，可用生活圈道路經費改善地方交通。

交通部長 陳世凱

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