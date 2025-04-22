台中臨托補助門檻高 去年僅10人使用

台中市臨托補助去年僅補助10人共44人次，無黨籍議員林昊佑批評門檻高、使用率低，排除已領準公共化或平價托育補助，還要符合財產限制，不少弱勢家庭也無法申請；今年預算僅編10萬元，呼籲重視弱勢需求。社會局表示，將蒐集其他直轄市資訊，再研議處理。

無黨籍議員林昊佑指出，台中市每年新生兒約1.6萬人，臨托預算一年僅編列10萬元，台中市本年度臨托補助每小時120至180元不等，去年實際僅補助10人共44人次，使用率極低。相較之下，新北市同年度臨托與夜托預算達480萬元，預估可服務2200人次，補助金額亦更具彈性，每小時最高可達220元。

林昊佑說，台中市補助門檻過高，排除已領準公共化或平價托育補助戶，且需同時符合經濟與家庭雙重條件，包括動產、不動產限制，導致多數弱勢家庭即使有實際托育需求，仍無法申請。他強調，台中不是沒有編列預算，而是制度設計讓需要的人用不到，要求市府放寬資格。

潘姓家長表示，台中市雖已有6座托育中心啟用，但臨托區域還沒涵蓋所有行政區，臨時接到工作或遇急事，無親友可托，只能忍痛取消工作。

社會局表示，「台中市政府社會局兒童臨時托育服務補助計畫」對象是經濟弱勢及多胞胎家庭，家長遇緊急、臨時事件無法照顧兒童，需將發展遲緩或身心障礙兒童臨時照顧，減輕負擔。

社會局表示，針對領有性質相同的托育補助者，不得再重複申請弱勢臨時托育補助；未來將持續蒐集其他五都資訊，再研議調整計畫內容。

台中市好孕專車預計今年7月上路，議員黃守達、謝家宜、張玉嬿質疑，7月前生產的孕婦竟「看得到、吃不到」，政策銜接過程問題重重，桃園好孕專車政策可回溯已生產婦女，要求市府跟進，在政策上路前重新檢討。社會局長廖靜芝承諾會再研議。

社會局指出，台中好孕專車編列7007.5萬元預算，透過台中通App發乘車金，7月上路後，孕婦自孕期至預產期後6個月，可用30趟次，單趟最高補助200元，總金額6000元，預估1萬1200人受惠，會再研議是否放寬標準。