4度蟬聯衛福部考評全國冠軍！中市衛生局7大業務六都第一

衛生福利部「113年度地方衛生機關業務考評」公布，台中市衛生局今年第4度蟬聯綜合獎第一名，總分為全國之冠。衛生局長曾梓展表示，中央考評涵蓋9大類業務範疇，其中醫政、長期照顧、口腔健康、心理健康、衛生教育、食品藥物、保健等7大業務，台中市得分均為六都第一，展現市府衛生局團隊推動成效。

曾梓展說，衛生局以全齡守護的概念建構台中健康網絡，包括母嬰照護、幼兒園入園篩檢、青少年心理健康、成人預防保健及癌症篩檢、長者長照服務網絡布建及深耕推廣失智友善政策等。

另建構食安智慧雲，提供正確快速的食安資訊，布建全方位藥事服務，為用藥安全貼心把關，盼透過多元行銷的通路推廣，讓市民在使用健康服務時看見健康的未來。

衛生局表示，市府將持續秉持「幸福城市、台灣共榮」的市政發展主軸，建構「智慧、幸福、健康、宜居」的生活環境，從搖籃到搖椅用心守護每一位市民的健康，獲獎的榮耀與所有台中市民共享，同時感謝市民對市府各項健康政策的支持與配合。