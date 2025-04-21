快訊

獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

總統府、行政院降半旗 賴總統悼念方濟各：畢生追求和平、全球團結

方濟各辭世後…教宗將如何選出？ 回顧2013年那場「閉門選舉」

聽新聞
0:00 / 0:00

立委何欣純籲中捷紅線可行性評估1年完成 中市捷運局：全力進行

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委何欣純（右三）今呼籲，希望台中捷運紅線可行性評估1年完成。圖／何欣純提供
立委何欣純（右三）今呼籲，希望台中捷運紅線可行性評估1年完成。圖／何欣純提供

台中捷運紅線（崇德豐原線）市府上月招標可行性研究案，立法委員何欣純上午偕交通部鐵道局和地方民代會勘，她說，在地方全力支持下，希望可行性評估研究不要抓一年半期程，能加速在1年內完成，中央地方一起努力。

市府捷工局表示，捷運紅線可行性研究案已完成廠商評選作業，近日會決標，但可行性評估牽涉路線和站點位置，仍須與地方人士溝通，何時能定案，尚難確定，但會全力進行。

交通部鐵道局說，捷運紅線沿線行經崇德商圈、十四期重畫區、洲際棒球場等，串聯相當多商圈及重要據點、路線長度約12公里，將採高架方式規畫。何欣純說，今天出席的市議員蕭隆澤、謝志忠、周永鴻等人對紅線相當關心並支持，希望後續規畫期程順利，加速紅線進度。

市議員蕭隆澤、謝志忠、周永鴻等人表示，豐原大道是未來捷運紅線經過之處，路線一路從北區、北屯、潭子、神岡直到豐原，希望未來有機會從豐原大道進到豐原市區連結豐原火車站。然而，這段路寬窄小又經過商圈，如何規畫、施工，都需要工程評估及凝聚地方共識，要廣徵地方民意，中央地方一起合作。

何欣純 台中捷運 豐原

延伸閱讀

罷免二階連署倒數 台中綠議員要求市府不查水表

民代邀交通部鐵道局會勘中捷紅線 促加速期程

台中罷免「雙綠委」拚二階今領表 何欣純：是否代表民意有疑慮

對美談判 綠委籲賴總統派蔡英文、蕭美琴任特使團長

相關新聞

立委何欣純籲中捷紅線可行性評估1年完成 中市捷運局：全力進行

台中捷運紅線（崇德豐原線）市府上月招標可行性研究案，立法委員何欣純上午偕交通部鐵道局和地方民代會勘，她說，在地方全力支持...

中山高彰化段建第二交流道 交長陳世凱：先評估可行性

立法院交通委員會今天南下到中山高彰化交流道，了解塞車問題；交通部長陳世凱說，有人提出興建彰化第二交流道構想，地方政府可先...

南投去年風災大淹水 縣府砸12億改善貓羅溪排水

凱米颱風去年襲台，豪雨導致貓羅溪水回溢，造成南投市大淹水。縣府將斥資逾12億元辦理外轆排水治理工程，經向中央提報爭取前瞻...

年年秒殺彰化市未婚聯誼今起報名 中央也來搭便車合辦

彰化市公所單身聯誼報名年年秒殺，去年才開放報名，男女性各50個名額，男性3.5小時內額滿，女性則3天內突破158人報名，...

台76線快速道林厝交流道壅塞未解 地方：東彰增設匝道

彰化縣台76線快速道林厝交流道壅塞問題多年未解，加上東彰道路今年1月已全面通車，交通流量增加，地方建議可增設銜接東彰道路...

彰化交流道塞車難解？交通部長陳世凱支持評估新建第二交流道

國道1號彰化交流道每逢交通尖峰時段都會大塞車，引發用路人抱怨，雖然數度改善，但效益不明顯，交通部長陳世凱今天前往會勘，地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。