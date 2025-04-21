立委何欣純籲中捷紅線可行性評估1年完成 中市捷運局：全力進行

台中捷運紅線（崇德豐原線）市府上月招標可行性研究案，立法委員何欣純上午偕交通部鐵道局和地方民代會勘，她說，在地方全力支持下，希望可行性評估研究不要抓一年半期程，能加速在1年內完成，中央地方一起努力。

市府捷工局表示，捷運紅線可行性研究案已完成廠商評選作業，近日會決標，但可行性評估牽涉路線和站點位置，仍須與地方人士溝通，何時能定案，尚難確定，但會全力進行。

交通部鐵道局說，捷運紅線沿線行經崇德商圈、十四期重畫區、洲際棒球場等，串聯相當多商圈及重要據點、路線長度約12公里，將採高架方式規畫。何欣純說，今天出席的市議員蕭隆澤、謝志忠、周永鴻等人對紅線相當關心並支持，希望後續規畫期程順利，加速紅線進度。

市議員蕭隆澤、謝志忠、周永鴻等人表示，豐原大道是未來捷運紅線經過之處，路線一路從北區、北屯、潭子、神岡直到豐原，希望未來有機會從豐原大道進到豐原市區連結豐原火車站。然而，這段路寬窄小又經過商圈，如何規畫、施工，都需要工程評估及凝聚地方共識，要廣徵地方民意，中央地方一起合作。