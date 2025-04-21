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中山高彰化段建第二交流道 交長陳世凱：先評估可行性

中央社／ 記者吳哲豪彰化縣21日電
立法院交通委員會9日邀請交通部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。中央社
立法院交通委員會9日邀請交通部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。中央社

立法院交通委員會今天南下到中山高彰化交流道，了解塞車問題；交通部長陳世凱說，有人提出興建彰化第二交流道構想，地方政府可先做可行性評估，尋找適合興建的地點。

立法院交通委員會中午前往國道中山高速公路彰化交流道，考察彰化交流道壅塞改善規劃情形，陳世凱、民進黨立委陳素月、彰化縣長王惠美等人出席。

陳素月指出，彰化交流道南下出口常塞車，主要是交流道出口匯入台19線，也是彰化果菜市場出入的道路，車流量較大時，車輛會回堵到高速公路主線。

陳素月說，為解決塞車問題，先前曾調整果菜市場出入口動線並新增左轉道，不過效果不明顯，因此邀請交通部等單位到場現勘。

王惠美則說，彰化交流道對台中及彰化來說是非常重要的交流道，上下班時間交通壅塞，特別請中央來了解，希望透過中央地方合作，解決塞車問題。

彰化縣交通處長林孟弘指出，為解決彰化交流道容易塞車的問題，有民眾建議可比照台76線埔心匝道，在彰化市彰新路及彰美路，利用側車道設置匝道，興建彰化第二交流道；不過縣府評估，彰美路尖峰時段車流量大，道路已無拓寬條件，如果將國道車流引導至彰美路，恐會造成嚴重塞車。

陳世凱則說，彰化交流道經常塞車是老問題，相關單位也做了很多改善工程，讓塞車長度縮短，也有民眾提出興建彰化第二交流道構想，他認為地方政府可以先做可行性評估，尋找適合的興建地點，可以讓案子再討論下去。

塞車 陳世凱

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