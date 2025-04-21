南投去年風災大淹水 縣府砸12億改善貓羅溪排水
凱米颱風去年襲台，豪雨導致貓羅溪水回溢，造成南投市大淹水。縣府將斥資逾12億元辦理外轆排水治理工程，經向中央提報爭取前瞻計畫，獲核定補助9.9億元，完工後可望大幅改善貓羅溪周邊社區排水功能，減少豪大雨造成淹水情形。
縣府指出，去年凱米颱風挾帶豐沛雨量，貓羅溪下游、軍功橋到內轆一帶幾乎全泡在水中，上百輛汽車因移車不及全泡湯；災後勘查發現，貓羅溪保護標準水位高程高於外轆排水出水口，導致極端降雨時外水回溢，造成排水下游大面積溢淹。
為保障貓羅溪沿岸安全，縣府擬斥資12億2864萬元辦理外轆排水治理工程，向中央提報爭取前瞻計畫補助，獲經濟部核定，全額補助工程費5億809萬元，用地費7億2055萬元由中央補助67%，縣府自籌33%，總計補助金額達9.9億元。
工務處今更於縣務會議提案，經討論通過認定「外轆排水治理工程」為縣府重大工程，縣長許淑華也在會中責成建設處會同工務處積極辦理，盡快規畫並早日完成外轆排水治理，讓貓羅溪周遭社區居民在下大雨時，不用再擔心受怕。
南投縣長許淑華說，早期貓羅溪曾做過多次內轆地區排水系統整治，不少易淹水地區都有明顯改善，但近年來氣候型態變化相當大，雨水量難以預估，因此在去年凱米災後研擬推動外轆排水治理工程計畫，力求讓整個溪域排水系統更臻完善。
工務處表示，外轆排水治理工程包括水閘門新建工程、出口左岸滯洪池新建工程、新設6cms抽水站、水防道路分洪箱涵及護岸加高工程等保護措施，完工後可望大幅改善貓羅溪周邊排水功能，減少豪大雨造成淹水，以維護鄉親生命財產安全。
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