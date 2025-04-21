年年秒殺彰化市未婚聯誼今起報名 中央也來搭便車合辦
彰化市公所單身聯誼報名年年秒殺，去年才開放報名，男女性各50個名額，男性3.5小時內額滿，女性則3天內突破158人報名，今年從今天起至4月30日受理報名，祭出3萬元高額解謎獎金，再度引起未婚男女關注，內政部甚至主動邀請彰化市公所合辦。
彰化市公所指出，今年「緣起相遇時~彰化3萬解謎 攜手尋愛趣」，結合彰化在地文化與創意解謎，訂5月25日登場，今天起至4月30日受理報名，只要年滿18歲、在台設有戶籍且目前為單身者，都可報名參加，男女共錄取80名，詳情與報名資訊請上內政部戶政司「114年緣起相遇時」活動專頁查詢，歡迎踴躍搶名額。
彰化市去年未婚聯誼報名空前踴躍外，後來名額男女各50人增加到男女各60人，不乏博、碩士學位，其中有助理教授、科技新貴，還有遠從花蓮、新北、高雄前來報名，活動舉辦結束，共有20對配對成功，不過到今天為止，市公所還沒收到結婚的喜帖。
市公所表示，今年活動再次祭出高額3萬元解謎獎金，並攜手專業團隊設計實境解謎任務，帶領80位單身男女穿梭於元清觀、開化寺、孔廟等歷史地標，在破關中認識彼此，也探索彰化的人文風采與城市魅力，成功配對者除可獲精美禮品外，若在2027年12月31日前結婚，更可獲得1萬元商品禮券作為結婚賀禮。
彰化市長林世賢表示，面對少子化國安危機，市公所不僅積極呼應中央政策，更持續創新舉辦一系列具在地特色的未婚聯誼活動，包括「戀愛1+1愛情課堂首發團與2.0」、「古蹟姻緣一線牽、愛戀美食入心間」等，廣受參加者好評、累積優良口碑，今年內政部主動邀請公所合作辦理，足見彰化市聯誼品牌已具指標地位。
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