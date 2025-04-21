台76線快速道林厝交流道壅塞未解 地方：東彰增設匝道

彰化縣台76線快速道林厝交流道壅塞問題多年未解，加上東彰道路今年1月已全面通車，交通流量增加，地方建議可增設銜接東彰道路的匝道交流道系統，避免車流都塞在林厝交流道，交通部長陳世凱今天表示，會用生活圈道路經費協助改善地方交通問題。

立委陳素月今天邀集立法院交通委員會並會同交通部長陳世凱、彰化縣長王惠美等人考察「員林市大饒路拓寬工程」、「林厝交流道壅塞改善進度」、「員林30米圍道北側延伸至縣道137線道路新闢工程（C段）規劃情形」及「彰化交流道壅塞改善規劃」等4項交通建設。

陳素月表示，與大饒路平行的東彰道路今年1月已全面通車，但附近的大饒路目前仍只有4至8米寬，難以容納車流需求，如何改善路幅不足問題需通盤檢討，將請縣府盡快提報公路局「生活圈道路交通系統建設計畫」，也請公路局全力支持彰化重要交通建設改善。

王惠美表示，好不容易28公里的南北向東彰道路完成，現在應把銜接的東西向道路和匝道問題解決，將有利於員林市發展，地方很願意先編交通改善規劃經費，但後續建設經費則需要中央支持，還有溪湖鎮148線溪湖外環道總長5.76公里、總經費17.9億也需中央支持讓各地區交通更順暢。

員林市代理市長賴致富表示，大饒路拓寬有迫切需要，會影響林厝周圍道路交通，也有必要再增加匝道來直通東彰道路，可考慮高架方式來增設匝道，才能疏解交通大打結，目前很多民眾都是繞到埔心交流道再繞回員林，而台一線中山路要接台76線也常大塞車。

陳素月說，台76線林厝交流道壅塞是地方困擾多年的問題，應盡早改善該路段壅塞造成的交通困境。而縣道148線是員林主要聯外道路，為了緩解市區龐大車流需求，新闢道路串連148線員林大道和137線山腳路有迫切必要，該計劃全長1790公尺，總經費8.76億元，初步將請公路局支持可行性評估經費650萬元，讓計劃可以順利進行。