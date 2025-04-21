彰化交流道塞車難解？交通部長陳世凱支持評估新建第二交流道

國道1號彰化交流道每逢交通尖峰時段都會大塞車，引發用路人抱怨，雖然數度改善，但效益不明顯，交通部長陳世凱今天前往會勘，地方建議在彰化市彰美路新置彰化第二交流道，雖然縣府認為彰美路兩側住宅多恐無拓寬條件，但陳世凱仍建議縣府尋找適當地點辦理可行性評估。

立委陳素月今天上午邀集立院交通委員會考察彰化交流道壅塞問題，交通部長陳世凱、彰化縣長王惠美、立委黃秀芳、彰化市長林世賢等均到場現勘，陳素月說，國1彰化交流道南下出口壅塞主因在於出口匯入台19線，是彰化果菜市場必經道路，車流經常回堵至高速公路主線，過去已就果菜市場出入口動線調整並新增左轉道等措施，但改善有限，建議評估改善。

公路局彰化工務段段長廖志彬簡報時表示，針對彰化交流道塞車問題，公路局曾邀集相關單位開會研議，並委託顧問公司提出改善方案，已完成縮小路口範圍，規範行車路徑，減少衝突面積等措施，並打除台19線南下實體分隔島，提前分流，並設置左轉車道，避免直行車流影響左轉車流，另調整國1南下匝道接台19線，提供下匝道順行車道，至於在果菜市場正門設置號誌通行，側門僅允許進入，由於影響市場車輛進出動線，尚未達成共識。

彰化縣政府交通處長林孟弘簡報時表示，地方民眾建議在彰化市新設第二交流道，即在彰新路二段路到彰美路間開闢側車道匝道，但縣府初步評估，彰美路為居民往返彰化市及和美鎮的主要道路，路幅寬度約19公尺，交通尖峰時段的車流量大，而且兩側民宅居多，道路已無拓寬條件，若將上下高速公路車流引導至此，恐因車流交織恐加劇周邊交通壅塞情形。

王惠美表示，彰化交流道塞車問題難解，如果改善方案必須用到彰化市水資源回收中心用地，縣府會全力配合，也希望彰化果菜市場也支持提供土地，地方與中央同心同力一起解決。

陳世凱表示，針對彰化交流道的塞車長度，經過各單位的努力，塞車長度從2.3公里到現在的1.5公里，雖然有改善，但還是塞，希望再研擬改善方案再減少一些，對於地方提議新設彰化第二交流道問題，建議縣府選擇適當地點做可行性評估。

縣議員楊子賢表示，目前機車族通行彰化交流道，均須繞道穿過涵洞，十分不便，建議直接穿越交流道。陳世凱表示，因機車穿越交流道會與汽車交錯衍生安全問題，會請高公局及公路局研議可行性。