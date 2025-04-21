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林厝交流道壅塞 彰縣府建議增設匝道

中央社／ 彰化21日電

彰化縣東彰道路今年全線通車，大量車流導致台76線林厝交流道壅塞嚴重，經調整號誌時制也未有效改善，縣府建議增設匝道分流車流；交通部長陳世凱請縣府先提送可行性研究審議。

立法院交通委員會今天考察彰化交通建設，彰化縣長王惠美、民主進步黨籍立委陳素月、交通部長陳世凱等人，針對員林市大饒路規劃辦理情形、林厝交流道壅塞改善進度、員林30米園道北側延伸至縣道137線道路新闢工程（C段）規劃情形等視察。

彰化縣政府交通處長林孟弘於會中指出，東彰道路今年1月全線通車以來，強化彰化縣南北交通連結功能，也成為國道塞車時的重要替代路線，但因其直達性佳，誘發大量車流集中進入台76線林厝交流道，導致尖峰時段回堵日益嚴重，甚至延伸至高架主線與八卦山隧道口。

林孟弘表示，因交織範圍廣、車流量大，台76線橋下路口雖已增設左轉專用車道，且調整林厝交流道與縣道137線山腳路、東彰道路與縣道144線等路口號誌時制，並延長週期疏導，皆無法紓解壅塞情況。

縣府建議中央政府研議於台76線適當位置，增設銜接東彰道路的匝道，以有效分流車流，共同解決區域型交通課題。

員林市代理市長賴致富說，不僅林厝交流道受影響，有時員林匝道也很塞，許多人只好從埔心交流道繞進員林市，東彰道路周邊交通問題急待解決。

縣長王惠美表示，東彰南北向道路已完成，若能將東西向銜接道路及匝道問題解決，相信對員林交通及發展會有很大改善。

陳素月說，之前曾討論八卦山隧道出來後，新設匝道銜接至東彰道路，但交通單位認為距離林厝交流道太近，可行性較低；現在有以高架方式設計引道銜接到東彰道路的新建議，這部分有賴交通專業單位評估。

陳世凱回應，東彰道路開通後，銜接路網必須做得更完善，先請縣府做出相關可行性研究，交通部會與縣府合作，讓整體交通更順暢。

此外，交通部公路局中區養護工程分局表示，會持續與彰化縣政府討論號誌時制精進及連鎖事宜，例如以增設左轉保護時相或實施禁止左轉管制方式，整併東西向可通行時相，以改善下匝道交通壅塞狀況。

員林 彰化 車道

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