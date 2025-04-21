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台中好孕專車7月上路卻「看得到、吃不到」？ 議員籲放寬標準

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市好孕專車預計今年7月上路，綠營議員今質疑，好孕專車被盧秀燕市長列為三大福利新政之一，但今年7月前生產的孕婦竟然「看得到、吃不到」，政策銜接過程問題重重，要求市府重新檢討。記者余采瀅／攝影
台中市好孕專車預計今年7月上路，綠營議員今質疑，好孕專車被盧秀燕市長列為三大福利新政之一，但今年7月前生產的孕婦竟然「看得到、吃不到」，政策銜接過程問題重重，要求市府重新檢討。記者余采瀅／攝影

台中市好孕專車預計今年7月上路，綠營議員今質疑，好孕專車被盧秀燕市長列為三大福利新政之一，但今年7月前生產的孕婦竟然「看得到、吃不到」，政策銜接過程問題重重，桃園好孕專車政策可回溯已生產婦女，要求市府跟進，在政策上路前重新檢討。社會局長廖靜芝承諾會再研議。

社會局指出，台中好孕專車編列7007.5萬元預算，透過台中通App發放乘車金，對象除設籍台中的本國孕婦，也包括配偶設籍台中的非本國孕婦，今年7月上路後，孕婦自孕期起至預產期後6個月，可獲得30趟次，單趟最高補助200元，總金額6000元，預估1萬1200人受惠。

民進黨議員黃守達表示，根據台中市孕婦乘車補助實施計畫，補助範圍包括產檢、產後回診及嬰兒預防保健醫療的交通，不只補助產檢，更補助到產後6個月。不過好孕專車7月上路，假設孕婦今年6月底生產，也有產後回診、嬰兒醫療預防的需求，為什麼不能申請？市府未考慮到產後需求，不夠重視孕媽咪權益。

黃守達說，桃園市去年3月好孕專車上路，可回溯到當年元旦後已生產婦女請領補助，「桃園做得到，為什麼台中做不到？」台中市已是六都最慢實施好孕專車，推動慢拍半，政策上路就應該一步到位，要求市府重新研議放寬標準。

民進黨議員謝家宜、張玉嬿說，產後6個月的產婦也有回診檢查需求，為何不能使用好孕專車？市府不應以7月上路為分水嶺一刀切，要求市府放寬條件。

社會局長廖靜芝表示，好孕專車設計概念就是讓懷孕的準媽咪可乘車安全，因此7月政策上路後的孕婦即可申請，7月前生產的產婦則無法申請補助，將會再研議是否放寬標準。

台中市 孕婦 盧秀燕 議員

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