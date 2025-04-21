台中大安海岸林復育計畫 今年再補植300株、8種類原生樹

台中市觀光旅遊局風景區管理所與台灣山林復育協會自民國111年起合作，推動大安海岸林復育計畫，透過海岸林植樹復育，恢復海岸生態多樣性，達到固沙防風效果，今年3月底再補植300株、共8種原生樹種，持續推動大安風景區海岸林復育。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台灣山林復育協會近年來對西海岸植群及海漂種子調查，並分析相關文獻、標本紀錄及老樹資料，成功推估出台中海岸林的原始植群。

她說至今大安海岸林復育計畫已完成超過5千株植樹，包括林投、黃槿、木麻黃、草海桐、苦林盤等樹種，今年補植300株海岸原生種喬木，包括欖仁、大葉山欖、苦林盤、樹青、水黃皮、林投、銀葉樹、瓊崖海棠等樹種，平衡大安海岸林的植被種類、提升植被覆蓋度，也減緩風沙問題，期望能豐富大安海岸生態環境，為遊客創造更舒適的遊憩環境。

台灣山林復育協會表示，台灣西部海岸林植被遭破壞嚴重，造林樹種未使用濱海潛在森林應有植物，導致生物多樣性低落；自111年起推動大安海岸林復育計畫，前岸植群包括欖仁、大葉山欖、苦林盤、樹青、水黃皮等樹種，而後岸植群主要為近海疏林的延伸，涵蓋黃連木、刺裸實、宜梧、細葉饅頭果、台灣假黃楊等。計畫成果有助提升海岸防風固沙能力，也將吸碳減緩氣候變遷的影響，為其他縣市提供重要的生態復育參考。

觀旅局表示，這項復育計畫帶來更豐富觀光資源，遊客可沿著台中濱海自行車道悠閒騎行，欣賞壯麗的海岸景色，或是走訪大安龜殼生態公園與大安水蓑衣生態教育園區，近距離探索濱海生態景觀。