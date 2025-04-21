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麻疹確診個案15日曾在台中活動 中市衛生局公布這3處足跡追蹤35人
台中市政府衛生局前天下午接獲通報，一名北部麻疹確診個案於可傳染期4月15日曾至台中市活動，市府立即啟動疫調與接觸者匡列，初步掌握35名市民與個案可能接觸，目前皆無症狀。由於麻疹具高度傳染性，提醒曾與個案足跡重疊者應自主健康監測至18天潛伏期結束，若出現發燒、出疹、咳嗽等症狀，應立即通報衛生單位並主動告知活動史，以利安排後續處置。
衛生局公布的個案15日下午的3處足跡有春不荖足湯養生館中港行館、龍華閣川味牛肉麵水餃、吃茶三千台灣概念店。
衛生局指出，該起確診個案為北部通報的本土案例，15日曾於台中市多處公共場域活動。衛生局接獲通報後立即啟動調查並完成足跡比對，目前初步匡列台中市接觸者共35人，皆無不適症狀，後續將持續追蹤。
衛生局提醒民眾如與個案有足跡重疊，請從最後一次接觸日起，進行為期18天的自主健康監測；如出現發燒、出疹、咳嗽、流鼻水等疑似麻疹症狀，請佩戴口罩就醫，並告知活動及接觸史。
衛生局長曾梓展表示，麻疹具有極高傳染力，可經空氣或飛沫傳播，病患在出疹前後4天內均具傳染性。依據衛生福利部疾病管制署資訊，目前國際麻疹疫情嚴峻，鄰近的越南疫情風險仍高，建議有前往當地規劃的民眾，務必事前至旅遊醫學門診諮詢，必要時可自費接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗），並避免攜帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒前往流行地區。
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