台21、台16往信義山區 南投假日抓違規 5天61件

南投信義台21線新中橫公路、台16線通往玉山國家公園、地利及雙龍部落等景點，周末車流量大，更常有改裝車呼嘯而過，飆車噪音擾民。警方假日大執法，5天舉發61件，超速、未繫安全帶、無照等列前三名，將持續取締。

信義警分局指出，台21線新中橫公路、台16線通往玉山國家公園、特富野古道、地利及雙龍部落等景點，每逢周末假日吸引觀光車潮或車隊上山旅遊，車多且常有改裝、噪音車呼嘯而過，影響居民生活，更危及用路人安全。

警方鎖定本月周末假日啟動交通大執法，結合環保局、監理站聯合稽查，5天共舉發違規61件。警方統計違規樣態，超速19件最多，其次未繫安全帶14件、無照駕駛11件，三者占七成。另變更車身底盤及使用註銷牌照各4件、車輛排氣不合格及未戴安全帽各3件，超載、逆向及任意駛出邊線各1件；另，通報噪音車召回檢驗6輛。

信義警分局表示，台21線、台16線等2條進入信義山區主要幹道，沿線有居民，非法改裝車輛的刺耳引擎聲及排氣管聲，在寧靜的山區道路噪音令人格外不舒服，伴隨危險駕車的行為，影響民眾生活作息及道路安全甚鉅。

民眾把山區視為法外之地，不少違規，警方表示執法沒假期，本月交通大執法後，仍將持續加強巡查民眾反映改裝噪音車輛常行駛區域、危險駕車路段，不定時與環保局、監理站跨單位嚴格取締交通違規，維護原鄉山區居住安寧及用路人安全。