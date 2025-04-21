台中七期建商獵地 私幼紛移南屯

台中七期近年有十幾所幼兒園被建商購買，導致明星私幼掀起南移熱潮，包括大都會幼兒園、華盛頓幼兒園市政校等。議員要求教育局盤點西屯公幼資源。教育局表示，市長盧秀燕上任後，西屯公共化幼兒園增25班，只要有地持續設置。

中部房地產業者表示，私幼多位在蛋黃區，地段誘人，另產權清楚、面積周正，市區可獵之地又越來越稀少，私幼土地越發熱門，幾乎家家都成為建商獵地目標。

據統計，近年來台中市區永安幼兒園、大都會幼兒園、今日幼兒園、田納西幼兒園、華盛頓幼兒園市政校等，至少十幾起的幼兒園房地交易，買家多是建商。

台中市明星私幼南移 製表／余采瀅

幼兒園被收購後，有的私幼歇業，有的則移至南屯重劃區，華盛頓幼兒園市政校與大都會幼兒園，都從七期遷至南屯單元二龍富路沿線，另哈克尼斯國際實驗教育機構與華德福豐樂幼兒園也都插旗南屯，形成明星私幼聚集地。

住在台中西屯的周姓家長說，住家附近原有好幾家幼兒園，走路就可接送孩子，未料幼兒園陸續收掉，改開在新興重劃區，幼兒園空間雖變大，但離家遠，接送不便，希望市府手腳要快，覓地建公幼，讓市民受惠。

國民黨議員張廖乃綸說，近年受通膨影響，加上公幼資訊透明化，家長將孩子送到公幼就讀意願提高，今年接獲許多家長反映排不到公幼，尤其幼幼班與小班一位難求，加上西屯多家私幼大舉往南遷移，家長又少了選擇，只得請長輩奧援，要求教育局盤點西屯公幼需求。

國民黨議員楊大鋐說，公幼原本就僧多粥少，現今好幾家私幼又移到重劃區，西屯托育需求更吃緊，要求教育局增加公幼名額。

教育局指出，因私幼多數租賃土地，地主選擇出售土地，業者只能被動接受，後續會另覓適合地點再開辦幼兒園，或承租土地另闢公共化幼兒園。

教育局說，市長盧秀燕上任6年多來，不斷盤點教保服務供需量後，西屯區公共化幼兒園已增25班，將持續盤點學校空餘空間或未重建老舊校舍，積極增班設園。