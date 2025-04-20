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日本阿波舞到台中萬和宮 百餘舞者沿街跳民眾叫好

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
來自日本東京高圓寺的百位阿波舞者，今天趁著媽祖誕辰到到台中市萬和宮演出。圖／萬和宮提出
來自日本東京高圓寺的百位阿波舞者，今天趁著媽祖誕辰到到台中市萬和宮演出。圖／萬和宮提出

來自日本東京高圓寺的百位阿波舞者，今天趁著媽祖誕辰到到台中市萬和宮演出，人潮擠滿萬和宮廣場與周邊道路，舞者配合樂曲節奏大聲喊叫及吆喝聲，活力四射，也為媽祖誕辰掀起高潮。

阿波舞發源日本德島縣的盆舞，東京高圓寺阿波舞在每年8月最後一個周末舉行，舞者以車站一帶和商店街為演舞場巡迴遊行、展現舞姿，並配合三味線和太鼓節奏高喊「yattosa！yattosa！」（好久不見，最近還好嗎?），每年吸引超過百萬觀光客造訪，成為代表東京的夏日盛典之一。

來自日本的東京高圓寺阿波舞，2015年至今是第5次來台表演，今晚特別到萬和宮演出。萬和宮董事長蕭清杰在簡單開幕儀式，致詞歡迎來自日本東京杉並區副區長白垣學，及高圓寺阿波舞團到萬和宮表演。

他說，萬和宮已經341年，是中部地區歷史最悠久的廟宇，也是國定三級古蹟，保有很多民俗文化資產。高圓寺的阿波舞也是一種民俗文化活動，也有400多年歷史，是日本兩大阿波舞團之一。他要求觀眾熱烈掌聲表示謝意，全場因此響起此起彼落的歡呼聲。

「大家好，我很高興今天大家來這裡！」杉並區副區長白垣學用中文開場，並說，今天第一次台中市萬和宮，非常開心，這也是來台公演的最後一場，相信舞者會更賣力演出。高圓寺所在的杉並區位於東京西邊，沒有很多觀光客，但從68年前推出阿波舞，吸引很多人潮。

百名舞者接著在掌聲與呼聲中進場演出，他們穿著五顏六色，配合三味線和太鼓的節奏，跟著高喊「yattosa！yattosa！」的口號聲中，大秀舞姿，震撼壯觀。

舞者也沿著萬和宮周邊的黎明路、南屯路、萬和路、文昌街一路跳，他賣力演出，接著在黎明路、南屯路南屯派出前廣場及回到萬和宮廟埕繼續定點演出，觀眾叫好聲連連。

來自日本東京高圓寺的百位阿波舞者，今天趁著媽祖誕辰到到台中市萬和宮演出。圖／萬和宮提出
來自日本東京高圓寺的百位阿波舞者，今天趁著媽祖誕辰到到台中市萬和宮演出。圖／萬和宮提出
來自日本東京高圓寺的百位阿波舞者，今天趁著媽祖誕辰到到台中市萬和宮演出。圖／萬和宮提出
來自日本東京高圓寺的百位阿波舞者，今天趁著媽祖誕辰到到台中市萬和宮演出。圖／萬和宮提出

日本 東京 舞團

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