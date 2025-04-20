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菸蒂汙染十年以上才能分解 彰化市設回收箱淨化街頭

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化國際青年商會今天會同彰化市長林世賢（右)一起在社區增設「菸蒂回收箱」，希望讓環境更乾淨。圖／彰化市公所提供
彰化國際青年商會今天會同彰化市長林世賢（右)一起在社區增設「菸蒂回收箱」，希望讓環境更乾淨。圖／彰化市公所提供

彰化市公所與彰化國際青年商會今天在彰化市中正社區舉行「撿菸蒂，淨環境」活動，彰化市林世賢市長與青商會友和社區民眾一起撿菸蒂淨化街頭，並在街頭增設「菸蒂回收箱」，讓環境更乾淨，青商會後續在彰化市還有3場煙蒂撿拾活動，歡迎大家加入淨化街頭行列。

林世賢說，菸蒂已成為全球最被忽視的環境汙染物，台灣每年產生的菸蒂垃圾相當可觀，而每根菸蒂內含12000根醋酸纖維，需10年以上才可能分解，有必要加強改善菸蒂問題。

彰化國際青年商會會長李明憲表示，環境部攜手國際青年商會號召青商會友響應「菸蒂不落地，環境更美麗」活動，也邀請社區設置菸蒂收集設施，希望未來能將這樣的活動推廣至全彰化市，讓更多人可以更重視環保與公衛。

林世賢今天與李明憲帶領大家走上街頭撿菸蒂，也呼籲癮君子不要隨意丟菸蒂製作髒亂，也希望未來有更多社區增設「菸蒂回收箱」，減少菸蒂汙染。接下來還將在5月3日、6月14日、7月19日舉辦煙蒂撿拾活動，歡迎大家一起來為淨化環境盡心力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彰化國際青年商會今天會同彰化市長林世賢（右)一起在社區增設「菸蒂回收箱」，也一起掃菸蒂，淨化街頭。圖／彰化市公所提供
彰化國際青年商會今天會同彰化市長林世賢（右)一起在社區增設「菸蒂回收箱」，也一起掃菸蒂，淨化街頭。圖／彰化市公所提供

彰化 林世賢 青年

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