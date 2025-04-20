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台中341年萬和宮循古禮辦祭典慶媽祖誕辰 基金會：千萬不要失傳
今天是媽祖誕辰，台中市有341年歷史的媽祖廟萬和宮依循古禮舉行三獻禮祭典，由董事長蕭清杰擔任主祭，參香及觀禮人潮擠滿廟內外，十分熱鬧。萬和文教基金會董事江敏賢說，三獻禮祭典具有傳承及對媽祖的尊崇意義，值得繼續保存，千萬不要失傳。
祭典上午9時在萬和宮正殿舉行，市府民政局副局長陳寶雲、南屯區長林秋萬、市警第四分局長陳祥麟、萬和宮常務董事陳阿水及常務監事簡萬水到場陪祭。新任萬和宮童軍團總團長江梓樑，也率領10餘名童軍及家長到場觀禮。
「祭典開始」、「鳴鐘九響」、「擂鼓三通」三獻禮祭典依循古禮進行，祭典接近尾聲時，主祭、董事長蕭清杰行謝祝禮。休息幾分鐘後，他繼續至望燎所「望燎」，行送神禮，主陪祭生三跪九叩，全體向外拱手伏禮送神。當時36鐘72鼓齊鳴 ，並鳴炮奉送天上聖母，歷時約1個小時。
蕭清杰在典禮後和童軍們合影，祝福他們在媽祖庇護下平安健康。童軍王禹霖說，他是第一次參加，感覺很特別。還有鍾艾耘、鋰明希、江立絨等都說「很莊嚴隆重!」、「祝媽祖婆生日快樂」
江梓樑說，欣逢媽祖聖誕， 率領童軍們首度觀禮，感受三獻禮的莊嚴熱鬧氣氛，也祈求媽祖婆保佑平安健康、學業進步。首次參加的不二家糕餅行銷經理曾孟茹及黃怡穎全場專注觀看。她們說，第一次看到宗教寺廟傳統祭典，現場信眾流露對媽祖誠敬的神情與凝聚力，很感動。
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