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台中清水區婦女會表揚 盧秀燕感謝女性發揮溫暖力量

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區婦女會今天舉辦第25屆第3次會員大會，市長盧秀燕出席祝賀獲表揚的模範婆媳及績優小組長。記者游振昇／攝影
台中市清水區婦女會今天舉辦第25屆第3次會員大會，市長盧秀燕出席祝賀獲表揚的模範婆媳及績優小組長。記者游振昇／攝影

台中市清水區婦女會今天舉辦第25屆第3次會員大會，市長盧秀燕出席祝賀獲表揚的模範婆媳及績優小組長，她感謝婦女會致力照顧弱勢婦女，是在地婦女最溫暖的後盾與最堅強的力量。

盧秀燕以自身為例，強調她是六都中唯一的女性市長，深切體會女性在社會上出頭並不容易，每一位女性都是社會中的典範，她要向辛苦付出的婦女們致上誠摯祝福，勉勵婦女姐妹共同為社會注入更多溫暖與力量。

盧秀燕表示，母親節將到，她向所有辛苦的媽媽、阿嬤們提前獻上祝福，她了解女性要在社會上出頭並不容易，相較下，女性所面對的挑戰往往比男性更多，女性在家庭中扮演著穩定而關鍵的角色，但若未能好好照顧自己，走入社會後更需面對來自外界的各種考驗與挑戰。

盧秀燕說，女性角色固然辛苦，但也更顯堅韌，她鼓勵所有婦女姐妹要更堅強，努力證明自身的價值，她以三點叮嚀勉勵婦女姐妹。第一、要照顧好自己，疼惜自己，唯有身心健康，才能照顧好家庭並服務社會；第二、在社會中彼此扶持、團結合作，展現女性的力量；第三、女性天生富有愛與奉獻的精神，應將「小愛」擴大為「大愛」，不僅顧好家庭，更走入社會、貢獻所長、服務民眾，讓人生更有價值、更有意義。

台中市清水區婦女會今天舉辦第25屆第3次會員大會，市長盧秀燕出席祝賀獲表揚的模範婆媳及績優小組長。記者游振昇／攝影
台中市清水區婦女會今天舉辦第25屆第3次會員大會，市長盧秀燕出席祝賀獲表揚的模範婆媳及績優小組長。記者游振昇／攝影

堅強 母親節 盧秀燕

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