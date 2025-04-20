台中清水區婦女會表揚 盧秀燕感謝女性發揮溫暖力量

台中市清水區婦女會今天舉辦第25屆第3次會員大會，市長盧秀燕出席祝賀獲表揚的模範婆媳及績優小組長，她感謝婦女會致力照顧弱勢婦女，是在地婦女最溫暖的後盾與最堅強的力量。

盧秀燕以自身為例，強調她是六都中唯一的女性市長，深切體會女性在社會上出頭並不容易，每一位女性都是社會中的典範，她要向辛苦付出的婦女們致上誠摯祝福，勉勵婦女姐妹共同為社會注入更多溫暖與力量。

盧秀燕表示，母親節將到，她向所有辛苦的媽媽、阿嬤們提前獻上祝福，她了解女性要在社會上出頭並不容易，相較下，女性所面對的挑戰往往比男性更多，女性在家庭中扮演著穩定而關鍵的角色，但若未能好好照顧自己，走入社會後更需面對來自外界的各種考驗與挑戰。