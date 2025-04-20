南投跑山注意！這類車2路段成執法熱點 5天取締61件

南投信義台21線新中橫公路、台16線通往玉山國家公園、地利及雙龍部落等景點，周末車流量大，更常有改裝噪音車呼嘯，警方鎖定假日強化執法，5天舉發61件，以超速、未繫安全帶、無照為大宗，將持續針對危險駕車路段加強取締。

信義警分局指出，台21線新中橫公路、台16線通往玉山國家公園、特富野古道、地利及雙龍部落等景點，每逢周末假日常吸引觀光車潮，或車隊上山旅遊，不僅車流量大，還常有改裝、噪音車呼嘯而過，影響居民，更恐危及用路人安全。

為避免超速、酒駕、改裝影響交通安全與安寧，警方鎖定本月周末假日啟動為期5天的交通大執法，同步結合環保局、監理站進行聯合稽查，5天內期間動員警力91人次，並執行15班次路檢稽查、測速照相勤務，共計舉發違規61件。

經警方統計，以超速19件最多，其次為未繫安全帶14件、無照駕駛11件，三者占了大半，變更車身底盤及使用註銷牌照各4件、車輛排氣不合格及未戴安全帽各3件，超載、逆向及任意駛出邊線各1件；另，通報噪音車召回檢驗6輛。

信義警分局表示，台21線、台16線等2條進入信義山區主要幹道，沿線也有人居住，非法改裝車輛呼嘯而過的刺耳引擎聲及排氣管聲，在寧靜的山區道路引發迴音格外令人不舒服，也伴隨危險駕車行為，影響民眾生活作息及道路安全甚鉅。