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南投跑山注意！這類車2路段成執法熱點 5天取締61件
南投信義台21線新中橫公路、台16線通往玉山國家公園、地利及雙龍部落等景點，周末車流量大，更常有改裝噪音車呼嘯，警方鎖定假日強化執法，5天舉發61件，以超速、未繫安全帶、無照為大宗，將持續針對危險駕車路段加強取締。
信義警分局指出，台21線新中橫公路、台16線通往玉山國家公園、特富野古道、地利及雙龍部落等景點，每逢周末假日常吸引觀光車潮，或車隊上山旅遊，不僅車流量大，還常有改裝、噪音車呼嘯而過，影響居民，更恐危及用路人安全。
為避免超速、酒駕、改裝影響交通安全與安寧，警方鎖定本月周末假日啟動為期5天的交通大執法，同步結合環保局、監理站進行聯合稽查，5天內期間動員警力91人次，並執行15班次路檢稽查、測速照相勤務，共計舉發違規61件。
經警方統計，以超速19件最多，其次為未繫安全帶14件、無照駕駛11件，三者占了大半，變更車身底盤及使用註銷牌照各4件、車輛排氣不合格及未戴安全帽各3件，超載、逆向及任意駛出邊線各1件；另，通報噪音車召回檢驗6輛。
信義警分局表示，台21線、台16線等2條進入信義山區主要幹道，沿線也有人居住，非法改裝車輛呼嘯而過的刺耳引擎聲及排氣管聲，在寧靜的山區道路引發迴音格外令人不舒服，也伴隨危險駕車行為，影響民眾生活作息及道路安全甚鉅。
而警方執法沒有假期，本月交通大執法後，仍將持續針對民眾反映改裝噪音車輛常行駛區域或危險駕車路段加強巡查，不定時與環保局、監理站等合作嚴格取締各類交通違規行為，維護原鄉山區民眾居住安寧及用路人安全，並防止事故發生。
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