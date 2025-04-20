頂新要在永靖再蓋藝文中心 結合環境教育深度旅遊

彰化縣環保局為響應4月22日世界地球日，昨天在永靖鄉成美文化園舉辦「野餐觀影護環境」活動，結合淨零綠生活與環境友善攤位，活動共減少了820.8公斤的碳排放，頂新和德文教基金會也將規劃在永靖街蓋新的藝文中心，除了結合在地深度旅遊，也加強推廣環境教育。

彰化縣長王惠美昨天也參與「野餐觀影護環境」活動，上千名小朋友和家長一起參加成美公堂童玩活動，還有環境教育繪本舞台劇、逛友善攤位等，不使用一次性餐具，並提倡綠色飲食，參加者自備餐具、搭乘綠色交通工具。

王惠美說，感謝頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩提供這麼好的場地辦活動，也感謝共好協會陳雍讓理事長推動大家一起來把環境做得更好，活動現場有很多美食，鼓勵大家可以攜帶環保碗筷，減少垃圾量。

王惠美說，去年環保局加強各鄉鎮垃圾分類及資源回收，全縣一個月垃圾可減量約5千噸，換算一年就可減少6萬公噸，而回收的生廚餘等再製成有機肥，因此4月21日起到25日環保局也有提供有機肥讓民眾免費領取，這也顯示大家共同維護環境的正面成效。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩表示，永靖鄉福佬客相當多，展現台灣族群融合，成美公堂就是一棟代表閩客融合的建築；而永靖是台灣花卉苗木之鄉，所以設置成美文化園，用苗木花園來展現地方特色，希望推動地方創生；基金會正規劃在永靖街以三個店面蓋新的藝文中心，希望到園區來的遊客能夠更深入永靖街，為永靖帶來人潮，有人潮就有錢潮。

成美文化園區也正在申請環境教育設施場所認證，派人受訓，園區共有100多位員工，80%是住在10公里以內，減少碳足跡。