麗寶OUTLET母親節檔期開打 震大金鬱金香酒店新菜、台中港酒店做公益

下個月是母親節，麗寶OUTLET母親節檔期開打，消費滿2000元抽iPad、按摩椅；震大金鬱金香酒店推出母親節專屬桌席 10道佳餚搭配3重好禮；台中港酒店做公益，邀請弱勢家庭共享溫馨母親節特餐。

麗寶OUTLET4月23日起母親節檔起開跑，當日消費滿2000元抽iPad、GUCCI太陽眼鏡、tokuyo按摩椅，使用玉山麗寶聯名卡消費，滿2000元即享抽獎券雙倍送；麗寶福容大飯店推出母親節饗宴優惠，最低3999元+10%。

母親節聚餐到麗寶福容大飯店，5月3日、4日以及5月10日、11日兩個周末，用餐送康乃馨、SPA折價券，滿額再贈母親節蛋糕，福粵樓推出「此食此刻 您最獨特」母親節聚餐專案，價位依照人數從3999元+10% 到1萬3800元+10%。

Golden Tulip 震大金鬱金香酒店旗下「禾憶餐酒館」推出母親節限定桌席饗宴，以10道創意中式佳餚與3重好禮，每桌10人分8800+10%，5月1日至5月31日期間供應。主廚團隊設計10道中式料理，包含「陶盤絲瓜鮮蚵燒」、「金牌酒釀海大蝦」、「浦燒鰻魚香米糕」、「麻香砂鍋燒悶鴨」、「淮山九尾燒雞盅」等。

位於台中港的台中港酒店，今年推出「滋補系養生料理」母親節限定饗宴，由前永豐棧行政主廚鍾晴天領軍設計，以富含營養的花膠與台灣油芒入菜，並結合在地公益，邀請梧棲區頂寮里弱勢家庭於5月10日、11日一起享用節慶佳餚。