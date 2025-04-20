南投孩子一圓棒球夢 前進台中洲際球場熱血完賽

去年中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，南投市公所陪讀班學童深受激勵，許願也能上場競技。公所於台中洲際棒球場舉辦「南投市夢想成真公益棒球邀請賽」，由學童、少棒隊、市民及公所人員等組隊友誼對抗，助孩子圓夢，感受棒球魅力。

南投市公所指出，公所課後開辦陪讀班支應市民學童課後照顧需求，成立至今快一年，而去年中華隊在世界棒球12強賽奪冠，陪讀班孩子深受激勵愛上棒球，也向擔任志工的市長張嘉哲妻子佳鈴提及想上場打球的心願，市長夫人著手籌畫。

為幫助公所陪讀班孩子一圓上場打球競技的夢想，由市長夫人佳鈴贊助費用，與台中市政府體育局、南投縣體育會、慢速壘球委員會主任委員暨南投縣議員洪明科、台中洲際棒球場於昨天共同舉辦「2025年南投市夢想成真公益棒球邀請賽」。

公所表示，首場由公所陪讀班與南投社區少棒隊混合組隊進行友誼對抗，第二場邀請南投市長盃乙組冠亞軍球隊再次交手，壓軸賽事則由市長張嘉哲親自領軍，由公所人員組成「冠軍無敵隊」對戰「南投市民隊」，縣議員簡千翔也到場參戰。

而昨天邀請賽模擬真實賽事，除了球場對決，也安排陪讀班女孩擔任啦啦隊，讓她們上場熱力演出舞蹈，展現自我也讓球場上氣氛更熱烈；此外，球場管理單位也帶孩子參訪場內VIP座位區、球員休息室、室內打擊練習場等，了解球場運作。