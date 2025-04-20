8年級女代駕穩健駕駛獲金安獎 成防止酒駕隱形英雄

台中市8年級生陳凱姿，4年前她加入代駕行業，熟練各種車款，都能將乘客安全的送回到家，專業駕駛與細心服務榮獲交通部金安獎，成為防制酒駕的隱形女英雄。

陳凱姿表示，代駕以男性居多，她是少數女性從業人員，克服日夜顛倒的挑戰，從餐飲業轉行到代駕，時間彈性很快適應，每天接觸五花八門的客人，曾服務一位酒後吐真言的女客人傾訴感情困擾，經她關心後，隔日收到女客人感謝簡訊，告知已與男友復合，讓她感到欣慰；也有開名車老闆常預約代駕，肯定她穩健駕駛，改變女生駕馭汽車能力的偏見。

陳凱姿說，政府宣導「醉不上道」，隨著社會對預約代駕接受度提高，市場規模逐年擴大，除酒後代駕，還有學子、長者就醫接送、長途行程代駕，如何快速抵達代駕地點？也有一張專屬代駕職人的交通地圖，公共自行車、公車、共享機車等多元交通工具是好幫手，同事間還會互助接駁當最佳後盾。

陳凱姿說，夜間是酒後代駕的高峰期，出發前先確認乘客現況，若意識不清建議徵詢同行友人陪同，或詢問家人聯絡方式，避免意識不清無法喚醒，飲酒客人因情緒易波動，採較為柔性及關懷態度，建立一套「待客之道」，此次獲得金安獎榮譽，為未來創業繼續累積第一桶金，盼以自己的經驗和努力，讓更多人認識並信賴代駕服務。

55688代駕營業管理部專案經理林姿怡指出，代駕是一種服務業，重視培養專業駕手，招募初期審核基本專業資格，評估個人特質是否適合擔任專業駕手，建立教官引領、固定回訓，盡力讓每位駕手都可以獲得認證，滿足需要代駕的乘客，通過熟練各種車款、系統操作測試等關卡，才能代表品牌上路。