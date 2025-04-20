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台中75棵行道樹移走 環團謝樹送別

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市區要道崇德路推動人行道改善工程，護樹團體昨送別75棵將被移除或移植的行道樹，感謝為城市貢獻生命。記者趙容萱／攝影
台中市區要道崇德路推動人行道改善工程，護樹團體昨送別75棵將被移除或移植的行道樹，感謝為城市貢獻生命。記者趙容萱／攝影

台中市區要道崇德路長達1.8公里的人行道將改善鋪面，盤點將移除或移植75棵行道樹，環團昨舉行謝樹儀式，感謝行道樹屹立40多年，為城市貢獻生命。護樹團體說，都市行道樹為城市降溫、吸收空汙，但命運多舛被砍枝幹、被埋水泥，呼籲更多人重視。

未來台中捷運橘線市區段將沿崇德路延伸，中市養工處去年8月起改善沿路人行道，從進化路口至五權路口約1.8公里，沿線移除92棵行道樹。環團去年10月質疑移除路樹未公開討論，經爭取公民參與後，17棵原地保留，46棵移植、29棵移除。

環團昨聚集在崇德路、五權路口的榕樹前，手舉「感謝樹木貢獻」看板，大小朋友親手撫摸樹幹，感謝老樹為城市付出。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴說，行道樹對空汙又悶熱的台中很重要，但路樹常遭粗暴待遇；這次會勘沿線行道樹，發現樹穴地不足，因遮擋招牌遭修剪或受病蟲害等，最後爭取到17棵原地保留，擴大樹穴、增闢連續綠帶改善棲地。

徐宛鈴指出，將被移走的75棵路樹，在地屹立逾40年，即使棲地不佳、被不當對待，仍提供氧氣與涼蔭，為城市降溫，值得市民說聲感謝；政府工程應納入公民意見，維持樹木健康，才能守護宜居城市。

台灣護樹團體聯盟發起人張美惠說，都市熱島效應突顯行道樹重要性，市府現在要「把樹種好」，但崇德路人行道工程時，挖斷或傷到樹根，未來何時樹倒都不知道，台中過去曾發生無風無雨樹倒壓死機車騎士事件，主管機關應重視檢討。

養工處表示，經專家健檢，移除有公安疑慮路樹，並補植不易浮根的樹木，移植計畫經中市景觀及植栽委員會審查通過；取代的新樹種由居民投票，選出小花紫薇、黃鐘花等存活率高、深根、開花、樹冠不大的小喬木，共新植91棵。

人行道 行道樹 路樹

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