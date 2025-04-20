埔里福興溫泉園區 打造自駕車系統

南投縣發展低碳永續旅遊，昨天在埔里鎮福興溫泉區舉辦「悠遊樂騎」活動，上千名民眾騎上自行車享受親子時光，縣府也建置福興溫泉區自駕車技術，打造為全國首座「科技溫泉園區」。

福興溫泉園區是南投縣重要開發計畫之一，總面積55公頃，公共設施用地31.86公頃、建築用地23.80公頃。全區共分6次標售，釋出土地22筆，金額達14億4892萬元，展現開發潛力。

縣長許淑華昨天和上千名遊客騎上自行車，穿梭福興溫泉區及周邊景點，認識當地歷史與地景。許淑華說，縣府發展「低碳、永續、宜居城市」，打造自行車友善環境，推廣慢旅文化，福興溫泉是全縣第1個將交通觀光結合智慧科技的示範區，除了引進無人自駕車接駁，也要結合其他智能科技服務，打造全國首座「科技溫泉園區」。

因自駕車要上路，必須先經過沙盒實驗測試，縣府向交通部爭取納入車聯網實驗。去年6月與自駕車品牌勤崴國際科技公司合作，推出「溫泉自駕車」提供遊客試乘。

自駕車整合地圖繪製技術與電動車、AI大數據，車內無方向盤、無司機，車輛外觀獨具特色，讓試乘遊客相當驚豔。

縣府已投入3900多萬元，在園區內建置自駕車系統及智慧道路，並延伸智慧運輸路廊至埔里轉運站，將在2027年中完工，完善在地交通網絡，帶動觀光發展與產業升級。