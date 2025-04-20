中市無號誌路口智慧路標 擬擴大增設

台中市2022年起，在無號誌化路口試辦智慧路標，去年增設35處，目前全市有41處無號誌化路口智慧路標，自動偵測、提醒用路人注意路口來車。交通局指出，由於成效良好，今年預計增設42處智慧路標、行人穿越照明、學區速度管理警示系統等。

交通局長葉昭甫表示，無號誌化路口過去的管理邏輯是畫設標線提醒車輛減速慢行，但國人用路習慣不一定會遵守，事故機率仍高，許多民眾希望在無號誌化路口增設號誌燈，但考量路寬、車流等因素，並非所有路口都適合號誌燈，市府即從2022年起，試辦無號誌化路口智慧路標。

葉昭甫指出，智慧路標系統採用雷達微波技術，偵測路口是否有來車，再傳遞訊息到LED面板，顯示「側向來車」等警示文字，根據不同路口需求，還有「對向來車」、「涵洞來車」等警示內容；智慧路標既能預警用路人小心來車，也補足夜晚巷弄間光線不足的問題。

交通局2022年先在大里區1處路口試辦，2023年增加霧峰、大雅、龍井、潭子、大肚5處，試辦成效良好，去年決定一口氣擴大35處，範圍遍及全市；目前初步統計，車輛經過智慧路標路口時，平均車速下降16.59%。

交通局表示，35處智慧路標去年底才裝設完畢，整體肇事數字待持續追蹤，但從個別路口觀察，根據交通部資料，龍井區的向上路與中興路口引道，2017年到2022年間平均每年發生9.2件車禍，造成11.7人受傷；2023年裝設智慧路標，該年僅發生4件車禍、5人受傷，被移出肇事熱點。

交通局表示，會繼續擴大設置智慧路標，今年已爭取交通部核定補助1700萬元，預計設置智慧路標、行人穿越照明及警示面牌、學區速度管理警示系統，以及消防車輛出勤警示系統，初步規畫增設42處，會滾動式檢討適合設置的地點。