毛小孩牽線！台中寵物友善咖啡廳單身聯誼 11對「來電」

台中市民政局攜手大里區戶政事務所舉辦「萌寵物語、幸福有里」主題式單身聯誼活動，今在寵物友善咖啡廳登場，40名單身男女在毛孩的陪伴下，玩破冰趣味遊戲、寵物項圈手作體驗等，共促成11對連線傳愛成功，配對率破五成八。

民政局長吳世瑋說，市府每年舉辦單身聯誼活動，建立好口碑，去年25場次，共吸引1219人參加，成功配對439對，配對率創新高，突破七成二；今年民政局攜手各戶所推出21場次興趣主題活動，期盼促成更多良緣。此外，參加聯誼活動並成功步入禮堂，民政局還會加碼致贈禮金或禮品，分享幸福佳音。

大里戶所主任李雪琴說，近年國人飼養寵物風氣興盛，此次聯誼特別為單身毛孩爸媽或寵物愛好者量身打造，讓參加者及毛小孩在寵物友善咖啡廳共度美好時光，一起討論毛孩經，順利搭起友誼橋梁。此外，現場特別規畫寵物項圈手作體驗，參加者為心愛的毛小孩量身打造專屬配飾，讓毛小孩的貼心陪伴留下獨特的紀念。