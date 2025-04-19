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台中烏日第九公墓塞爆！機車過不了 議員爭取闢停車場
成功嶺營區旁的台中烏日區第九公墓，每到清明節因停車位不足，聯外道僅成功西路一條，民眾飽受塞車之苦，連騎機車都過不去；市議員吳瓊華今年就體驗到短短5分鐘車程，開半小時還沒離開墓區，提案要求民政局增闢停車場，民政局允諾著手規畫。
烏日區第九公墓不僅有土葬區，還有兩座納骨塔，每逢清明掃墓旺季，人車湧入，停車場車位一滿，後方等候停車的車流回堵，造成成功西路幾近癱瘓。
吳瓊華指出，成功西路西側、大肚山林地仍有腹地可闢建停車場，她聯合市議員張廖乃綸、陳政顯等人在市議會提案要求民政局增闢停車場，解決民眾慎終追遠時的「停車焦慮」。
林姓居民說，清明節祭祖掃墓最怕塞車，因為墓區平時人不多，路幅也不寬，只有在清明節大家都蜂擁上山祭祖，所以當天家人都要很早起床，壓力很大，若能成功增設停車場，以後就能從容慎終追遠，不用再擔心去太晚塞車塞到昏天暗地。
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