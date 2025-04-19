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響應世界書香日 草地野餐嘉年華台中登場

中央社／ 台中19日電

響應4月23日世界書香日，由教育部次長張廖萬堅創辦的陽光城市發展協會，今天在台中市南屯區豐樂公園舉辦「草地野餐嘉年華」活動，促進親子交流，現場歡笑聲不斷。

陽光城市發展協會下午在豐樂公園舉辦「世界書香日．草地野餐嘉年華」活動，邀請由協會培訓的陽光說演故事劇團為小朋友演出，張廖萬堅、現任理事長李文烈、民進黨立委何欣純、台中市議員林祈烽和何文海也客串演出。

許多家長帶小朋友來到現場，一起坐在草地上，聽故事、玩遊戲，還有親子手作、草地闖關大冒險、二手市集及台中市驗光師公會到場為小朋友提供視力保健服務等內容，現場歡樂聲不斷，共同歡度週末時光。

張廖萬堅表示，在豐樂公園舉辦草地說故事活動已邁入第8年，深受親子喜愛，場場吸引近千名親子家庭參加，希望藉此讓家長帶著孩子走進大自然，促進親子交流，加深家庭關係。

有家長表示，很開心陽光城市發展協會好幾年來持續辦理親子藝文活動，讓家長在假日帶著孩子來參加，拉近彼此的距離，尤其像今天的草地野餐說故事，都將成為很棒的回憶。

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