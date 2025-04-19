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可愛風暴來襲！春日限定 快來清水眷村「躲喵喵」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
快來清水眷村「躲喵喵」！中市文化局清眷森活藝術節今日登場。記者宋健生/攝影
快來清水眷村「躲喵喵」！中市文化局清眷森活藝術節今日登場。記者宋健生/攝影

一場獨一無二的可愛風暴，即日起降臨清水眷村文化園區！台中市政府文化局主辦的「114年清眷森活藝術節」今(19)日登場，誠摯歡迎民眾走進清水眷村，逛市集、做手作、看展覽，欣賞演出，享受慢活時光，一起同樂「躲喵喵」，探索隱藏巷弄間的美好驚喜。

清水眷村文化園區以獨有的歷史文化及在地特色植物，融合環境永續精神，結合時下最夯的毛孩議題，透過視覺、表演與手作體驗，打造兼具人文、環保與自然意象的眷村慢活空間。

活動於今日舉行開幕式，文化局副局長曾能汀表示，清水眷村文化園區擁有稻田、小森林、史前遺址等豐富的生態環境，加上錯落空間與幽靜趣味的巷弄，時常可見貓咪悠閒穿梭於巷弄房舍間，散發出獨特的人文及自然風味。

這次森活藝術節以「清眷躲喵喵」為主題，將貓咪喜歡隱身於環境之中的特性，以及俏皮又傲嬌的意象與綠植巧妙結合，設置包含「清眷森活」天天美好、「清眷生活繫」、「步步高升」貓跳台等趣味裝置。

現場還有以回收寶特瓶所佈置的大型貓咪牆面，以及利用回收物資所繪製的盆栽，同時還有「躲喵喵」互動裝置，歡迎大家踴躍前往清水眷村文化園區尋找驚喜。

文化局進一步說明，活動戶外趣味裝置持續展出到5月11日，而在4月19日至20日兩天，現場則加碼主題市集、綠手作課程以及精彩表演等各項活動，民眾參與後集章，還能兌換限量精美紀念品。

這場結合貓咪趣味裝置、綠植與表演的「清眷森活藝術節」，讓清水眷村文化園區展現出春日限定的獨特面貌。此外，園區目前部分區域正進行分期修復工程，未來修復完成後，也將以更多樣的功能空間，結合眷村豐沛的文化基底及藝術、文化資產特色，成為富有歷史底蘊及現代魅力的嶄新藝文場域。

曾能汀誠摯歡迎民眾走進清水眷村，逛市集、做手作、看展覽，欣賞演出，享受慢活時光，一起同樂「躲喵喵」，探索隱藏巷弄間的美好驚喜。

以回收寶特瓶所佈置的大型貓咪牆面，相當吸睛。記者宋健生/攝影
以回收寶特瓶所佈置的大型貓咪牆面，相當吸睛。記者宋健生/攝影
現場加碼主題市集、綠手作課程活動，民眾參與集章，還能兌換限量精美紀念品。記者宋健生/攝影
現場加碼主題市集、綠手作課程活動，民眾參與集章，還能兌換限量精美紀念品。記者宋健生/攝影
民眾享受慢活時光，一起同樂「躲喵喵」，探索隱藏巷弄間的美好驚喜。記者宋健生/攝影
民眾享受慢活時光，一起同樂「躲喵喵」，探索隱藏巷弄間的美好驚喜。記者宋健生/攝影
森活藝術節以「清眷躲喵喵」為主題，凸顯貓咪喜歡隱身於環境之中的特性。記者宋健生/攝影
森活藝術節以「清眷躲喵喵」為主題，凸顯貓咪喜歡隱身於環境之中的特性。記者宋健生/攝影

眷村 貓咪

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