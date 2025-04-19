誰說彰化不好玩…日本觀光踩線團獲安排這麼玩

為搶攻日本遊客，彰化縣政府邀請日本關西6家旅行社、1家航空公司，以及知名2位網紅組成的踩線團，前來彰化參觀彰化扇形車庫、八卦山大佛、鹿港小鎮等景點，結合自然、文化及美食資源展現強大吸引力，期待未來彰化逐漸成為國際旅遊目的地的首選。

彰化縣政府指出，日本一直是台灣主要的國際觀光客客源國，2023年來臺旅客高達92萬人次，2024年來台旅客更突破131萬9592人次，為搶食這塊大餅，彰化縣政府邀請的日本踩線團，成員涵蓋近畿、四國、九州地區相關旅行業者，藉由親身體驗後，以消費者角度包裝具競爭力遊程，提供給日本旅客，同時透過媒體力量提升彰化知名度。

縣府安排踩線團造訪全國唯一擁有百年歷史的彰化扇形車庫、充滿藝術氛圍的職人工作室、有多項手作體驗課程的卦山村、及被譽為開放博物館的鹿港小鎮，沿線探索國定古蹟鹿港天后宮、全台唯一由乾隆皇帝下詔官費興建的媽祖廟新祖宮，以及漫遊鹿港老街及桂花巷藝術村等景點，縣府也邀請觀光產業代表，共同推介最新旅遊產品與特色體驗。

縣府城觀處指出，伴隨著2025年台中機場航線增加，彰化縣政府今年透過中台灣治理平台與中台灣三縣市合作，計畫4月底攜手彰化業者及中投苗三縣市合作組團赴日本推展觀光，整合中台灣觀光資源及業者，除了規劃4天3夜、5天4夜及6天5夜中台灣旅程，拜訪日本旅行業者並舉辦觀光推廣活動，以達實際吸客來訪的效果。