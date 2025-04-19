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有拜有保庇！百位考生大甲文昌祠祈求考運順利 金榜題名

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
考生將准考證影印本及祈福卡在香爐上方「過香火」，考生虔誠參拜祈福，祈求考運亨通。圖／中市民政局提供
考生將准考證影印本及祈福卡在香爐上方「過香火」，考生虔誠參拜祈福，祈求考運亨通。圖／中市民政局提供

考季將至，為廣大考生穩定心神、注入信心，台中市大甲區公所在大甲文昌祠舉辦考生祈福活動，儀式中備有代表勤學的「芹菜」、賜予智慧聰明的「蔥」、象徵考試順利的包子、粽子」，以及帶來好采頭的「菜頭」等祈福供品，由台中市政府帶領100多位考生，一同向文昌帝君暨列位先賢先儒行三獻禮祝禱後，虔心默念祈願能夠登科及第。

副市長鄭照新表示，大甲文昌祠具有140年歷史，是著名的市定古蹟，不僅建築與工藝文化保存完善，尤其是考試季節香火鼎盛，廟裡經常擠滿了考生、家長，帶著供品前來祈求考試順利，希望帶領大家一同誦唸祈願文，為考生祝禱帶來好運，討個好兆頭；並在文昌帝君的護佑加持下，都能以最佳的狀態應考，無往不利。

民政局長吳世瑋指出，大甲文昌祠為大甲地區最早設立的學校空間，後來更大甲公學校等校的創校所在地，擁有深厚的歷史文化底蘊，目前供奉文昌帝君、五文昌，及至聖先師孔子、倉頡等先賢，成為在地居民重要的宗教信仰中心，被視為考試及學業的守護神，每逢考季，總是吸引許多學子前來祈求考試順利及學業進步。

大甲區公所更在儀式中備有鮮花、五果及代表勤奮向學的「芹菜」外，更擺出賜予智慧聰明的「蔥」及象徵考試包中的「包子」及「粽子」，更帶來好采頭的「菜頭」等祈福供品，帶領參拜的同學也在宮廟的協助下，一一將准考證影印本及祈福卡在香爐上方「過香火」，考生虔誠參拜祈福，祈求考運亨通。

考生將准考證影印本及祈福卡在香爐上方「過香火」，之後考生虔誠參拜祈福，祈求考運亨通。圖／中市民政局提供
考生將准考證影印本及祈福卡在香爐上方「過香火」，之後考生虔誠參拜祈福，祈求考運亨通。圖／中市民政局提供
考生將准考證影印本及祈福卡在香爐上方「過香火」，之後考生虔誠參拜祈福，祈求考運亨通。圖／中市民政局提供
考生將准考證影印本及祈福卡在香爐上方「過香火」，之後考生虔誠參拜祈福，祈求考運亨通。圖／中市民政局提供

供品 文昌帝君 粽子

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