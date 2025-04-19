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天氣偏冷推遲彰南桐花花期 估計母親節前有花可賞

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市桐花季「好客市集」集合小農、手作等攤位，吸引不少遊客。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市桐花季「好客市集」集合小農、手作等攤位，吸引不少遊客。記者簡慧珍／攝影

彰南桐花季今在員林市藤山園開幕，受到4月中上旬氣候偏冷的影響，往年此時進入盛開期的油桐樹幾乎無花，市公所推估天氣回暖晴朗，下周二（22日）起一周內開花，母親節前都有花可賞。

南彰花桐花景點聚焦員林市藤山步道，市公所今舉辦「2025員林桐花小旅行-員林真好客．樂FUN遊藤山」，溪州鄉成功國小西畔分校表演客家獅獻瑞呈現吉兆，現代客家民謠樂團「好日HoNi樂團」中場表演客家歌曲，讓員林桐花季更有客家味。

4月中上旬平均氣溫偏低，這兩天回暖，員林藤山園桐花零星開放，開花率約一成，今藤山園停車場入口處1棵油桐有數叢花，聊備一格。員林市代理市長賴致富說，目前花況尚不如預期，入口處開了一些花的油桐堪稱「迎賓桐」，若氣候穩定溫暖沒下大雨，市公所預估下周桐花花況漸人佳境，民眾可透過桐花小旅行認識客家文化，並徜徉在大自然「五月雪」的浪漫氛圍。

今、明兩天都有桐花小旅行，明上午9點至中午12點有兩梯次，內容包括生態導覽藤山步道的動植物生態、客家擂茶、DIY手作體驗，完成遊程者可帶走活動限定版「客家花布提袋」。會場周邊有「好客市集」，手作、美食與小農設攤推廣在地蔬果與好物。

兩天活動還都舉辦「桐花漫遊」健行兌好禮，藤山市集出發走到南投市三星宮蓋章折返，填寫健行卡問卷即可獲得限定花布風車DIY材料包。為慶祝員林市升格10年，下午加碼「山與街的交會」林仔街走讀之旅，上午走訪藤山，下午走讀市街，遊客深入認識員林市的日常地景與城市故事。

藤山園每逢假日每年桐花季開幕式的參加者眾多，到藤山園的員南路（彰82線）沿途至少1公里內沒車空間，今年也不例外，市公所提醒假日賞桐民眾搭乘公共交通工具，員林市公所提供接駁巴士，從員林火車站往返藤山步道活動會場（員南路第一停車場）定點接送，來回共12個班次，每時段一個車班，每車限乘25人，乘車資訊可到員林市公所官網查閱。

彰化縣員林市桐花季開始，受天氣影響花況不好，開花和落花都零星。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市桐花季開始，受天氣影響花況不好，開花和落花都零星。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美敲鑼，和員林市代理市長賴致富桐、各級民代共同主持員林桐花季開幕儀式。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美敲鑼，和員林市代理市長賴致富桐、各級民代共同主持員林桐花季開幕儀式。記者簡慧珍／攝影

員林 客家文化 桐花

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