汽柴油下周一調漲0.4元 彰化加油站出現加油車潮

中油公布國內油價，本周（14日到20日）汽油每公升調降0.9元、柴油調降1.4元，創下近年來罕見跌幅，不過下周一（21日）起，汽油及柴油各回漲0.4元，許多駕駛人今天紛紛趕去加油。

一名加油站人員指出，油價預告上漲前，很多駕駛人往往都會先前往加油，如果預告調降，則都會等到調降後再加油，是駕駛人省荷包的小確幸。尤其本周油價創下歷年罕見的降幅，汽油每公升調降0.9元、柴油調降1.4元，造成調價前一、兩天，加油站加油的變少了，無非就等著調降才去加油。

在油價調降為時一周後，中油今天預告下周一（21日）零時起，汽油及柴油均各調漲0.4元，各加油站今天即陸續有許多駕駛人前往加油，一名加油站人員，與上周同一時間點相比，加油情況一熱一冷，相差很多。