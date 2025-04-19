快訊

川普緊張了？疑憂關稅戰釀供應鏈危機 擬找這些人救火

疼痛指數13級 新北男不小心挖鄰居雙眼？高大成曝關鍵打臉：很殘忍

埔里辦桐花祭推廣客家文化 採茭白筍嚐傳統點心

中央社／ 南投縣19日電

埔里鎮客家桐花祭今天登場，舉辦「伯公祭儀」祈求土地公庇佑風調雨順、五穀豐收，及客家傳統點心製作、步道導覽、下田採茭白筍、客家料理品嚐等，盼更多人認識客家文化

埔里鎮客家桐花祭「埔天桐慶迎客情」在廣成里小埔社客家文化園區舉行，活動有兼具敬天愛地與傳統禮俗的「伯公祭儀」、牛汶水百人製作體驗、客家料理品嚐、客家傳統與創新歌舞表演，及開放報名很快額滿的桐花小旅行；客家委員會副主任委員范佐銘等人出席。

埔里鎮公所表示，活動由伯公祭儀揭開序幕，由范佐銘擔任主祭官，客家鄉親所稱「伯公」就是土地公，眾人透過傳統祭儀祈求「伯公」庇佑；牛汶水是早期客家聚落常見甜點，也是農民補充體力法寶，糯米糰浸在黑糖薑汁很像水牛泡在泥水，因此取名「牛汶水」。

埔里鎮長廖志城出席表示，埔里客家桐花祭是文化饗宴，更是一場融合傳統文化、自然景致、在地產業的年度盛事，今年活動更多元，讓更多民眾深入認識並親近客家文化，進一步激發對在地文化認同與關注，也盼吸引更多觀光人潮，讓埔里客家故事被更多人看見。

另外，彰化縣政府、員林市公所等今天也在員林市藤山步道舉辦桐花祭活動，員林市代理市長賴致富致詞說，員林市客家族群其實很多，透過舉辦桐花祭傳承客家文化，現場邀客家民謠樂團好日HoNi表演，目前迎賓花已開，桐花將陸續綻放，歡迎來員林賞花。

埔里 客家文化 桐花祭

延伸閱讀

雪白桐花與盧山橋輝映 嘉義市桐花祭浪漫登場

新北市客家桐花祭系列活動登場 春遊新北賞五月雪

客委會預計發放40萬份千元客家幣 立委籲放寬條件

南投埔里「虎嘯山嵐」最新景觀餐廳免費入園！ 俯瞰埔里盆地美景、飛行傘 小孩很愛大草地奔跑、溜滑梯好放電

相關新聞

汽柴油下周一調漲0.4元 彰化加油站出現加油車潮

中油公布國內油價，本周（14日到20日）汽油每公升調降0.9元、柴油調降1.4元，創下近年來罕見跌幅，不過下周一（21日...

誰說彰化不好玩…日本觀光踩線團獲安排這麼玩

為搶攻日本遊客，彰化縣政府邀請日本關西6家旅行社、1家航空公司，以及知名2位網紅組成的踩線團，前來彰化參觀彰化扇形車庫、...

有拜有保庇！百位考生大甲文昌祠祈求考運順利 金榜題名

考季將至，為廣大考生穩定心神、注入信心，台中市大甲區公所在大甲文昌祠舉辦考生祈福活動，儀式中備有代表勤學的「芹菜」、賜予...

天氣偏冷推遲彰南桐花花期 估計母親節前有花可賞

彰南桐花季今在員林市藤山園開幕，受到4月中上旬氣候偏冷的影響，往年此時進入盛開期的油桐樹幾乎無花，市公所推估天氣回暖晴朗...

台中75棵行道樹功成身退 今環團與居民「謝樹」送行

台中市養工處執行北區崇德路人行道改善工程，經護樹團體、居民參與，確定要移走75棵行道樹，再新種91棵喬木。環團和居民今感...

許淑華率親子自行車慢遊 福興溫泉區建置自駕車系統

南投縣發展低碳永續旅遊，今天在埔里鎮福興溫泉區舉辦「悠遊樂騎」活動，上千名民眾騎上自行車享受親子時光，並共同植樹，一同實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。