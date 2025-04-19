埔里辦桐花祭推廣客家文化 採茭白筍嚐傳統點心

埔里鎮客家桐花祭今天登場，舉辦「伯公祭儀」祈求土地公庇佑風調雨順、五穀豐收，及客家傳統點心製作、步道導覽、下田採茭白筍、客家料理品嚐等，盼更多人認識客家文化。

埔里鎮客家桐花祭「埔天桐慶迎客情」在廣成里小埔社客家文化園區舉行，活動有兼具敬天愛地與傳統禮俗的「伯公祭儀」、牛汶水百人製作體驗、客家料理品嚐、客家傳統與創新歌舞表演，及開放報名很快額滿的桐花小旅行；客家委員會副主任委員范佐銘等人出席。

埔里鎮公所表示，活動由伯公祭儀揭開序幕，由范佐銘擔任主祭官，客家鄉親所稱「伯公」就是土地公，眾人透過傳統祭儀祈求「伯公」庇佑；牛汶水是早期客家聚落常見甜點，也是農民補充體力法寶，糯米糰浸在黑糖薑汁很像水牛泡在泥水，因此取名「牛汶水」。

埔里鎮長廖志城出席表示，埔里客家桐花祭是文化饗宴，更是一場融合傳統文化、自然景致、在地產業的年度盛事，今年活動更多元，讓更多民眾深入認識並親近客家文化，進一步激發對在地文化認同與關注，也盼吸引更多觀光人潮，讓埔里客家故事被更多人看見。

另外，彰化縣政府、員林市公所等今天也在員林市藤山步道舉辦桐花祭活動，員林市代理市長賴致富致詞說，員林市客家族群其實很多，透過舉辦桐花祭傳承客家文化，現場邀客家民謠樂團好日HoNi表演，目前迎賓花已開，桐花將陸續綻放，歡迎來員林賞花。