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5月主打星 南投星空季攜手臺灣觀光100亮點

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

南投縣政府攜手交通部觀光署聯合推出「2025南投星空季」及「臺灣觀光100亮點南投主打星」。

觀光署副署長黃勢芳強調，會全力支持南投縣觀光，更稱讚南投擁有最好的旅遊景點，不只5月主打星不容錯過，更是月月都適合來南投玩。

南投縣副縣長王瑞德表示，感謝交通部觀光署長期來對南投觀光發展的大力支持與輔助，其中，觀光署推動的「臺灣觀光100亮點」，南投就有清境、溪頭、日月潭、雙龍瀑布七彩吊橋4處獲選，5月輪到南投縣擔任值星官成為主打星，正好與5月啟動的「2025南投星空季」結合雙重加碼宣傳。縣府集結了縣內約百家觀光旅宿業者及景區，在十月底前推出消費優惠，5月份更加碼超值下殺優惠，而五月每周都舉辦主題活動，店家也紛紛釋出好康大禮，像是五月壽星或姓名中有「星、空、季」任一字者，都可享有獨家優惠，5月3日並在清境舉辦「臺灣觀光100亮點─南投光點音樂會」，擴大推廣南投入選臺灣觀光百大亮點的4大景區遊程。

觀光處表示，2025南投星空季5到10月，分別在清境、溪頭、東埔、猴探井舉辦主題晚會，結合太極美地特色茶文化、塔塔加的布農族文化、螢火蟲生態，知名IP「麻吉貓」星空友善大使，更將在溪頭、東埔、猴探井三場主題日中現身舉辦見面會推廣南投星空季。

聚傳媒

南投縣 溪頭 觀光署

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