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埔里單車悠遊活動 推廣低碳綠生活

中央社／ 南投縣19日電

埔里福興悠遊樂騎」活動今天在埔里鎮福興溫泉區舉行，活動結合單車、植樹、園遊會等，推廣低碳交通、蔬食及友善耕作等綠生活知識，來賓也植樹為福興地區添綠意。

南投縣政府、農業部林業及自然保育署南投分署共同主辦「埔里福興悠遊樂騎」在福興溫泉親子公園熱鬧登場，活動包含植樹、騎行、綠行動園遊會等，吸引許多民眾參與，南投縣長許淑華、林業及自然保育署副署長廖一光、國民黨立委馬文君等人出席。

許淑華致詞說，感謝林業保育署提供七里香、烏來杜鵑等千株樹苗，及多名縣議員出資邀弱勢孩童參與，盼透過活動讓民眾對永續發展有更多認識；另外，南投巧克力咖啡節今年5月同樣在福興溫泉區舉行，透過自行車、無人自駕車導覽，讓遊客共同投入低碳永續行列。

廖一光表示，植樹是推動國土生態綠色網路建置計畫關鍵行動，除綠化居家環境，也可串聯社區、森林、河川與海洋等生態系統，營造更多自然棲地，編織台灣綠色生態網絡，實現人與自然和諧共生；另外，政府積極推動森林經營，讓森林價值成為支持地方發展關鍵。

林業署南投分署表示，綠行動園遊會透過闖關互動，向民眾推廣廚餘堆肥、動物認養、正確垃圾分類、蔬食及友善耕作、低碳交通等綠生活知識；今天植樹地點面積0.55公頃，共栽植台灣肖楠55株、桃金孃912株，也準備1000株樹苗供民眾闖關兌換。

埔里 溫泉

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