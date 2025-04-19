台中75棵行道樹功成身退 今環團與居民「謝樹」送行

台中市養工處執行北區崇德路人行道改善工程，經護樹團體、居民參與，確定要移走75棵行道樹，再新種91棵喬木。環團和居民今感念在地陪伴逾40載、為城市降溫的老樹功成身退，特別舉辦謝樹儀式送行，感謝行道樹長年貢獻。

養工處說明，經專家健檢，移除有公安疑慮行道樹，並補植不易浮根的樹木，移植計畫送景觀及植栽委員會審查通過執行。此工程，經開放居民票選出小花紫薇、黃鐘花等存活率高、深根、樹冠不大，甚至會開花的小喬木，共新植91棵。

養工處指出，去年8月執行崇德路人行道改善工程，工程範圍從進化路口至五權路口約1.8公里，沿線共有92棵路樹，環團在去年10月，質疑移除路樹做法，並爭取公民參與，最後確定17棵原地保留，46棵移植，另有29棵移除。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴說，行道樹對空汙又悶熱的台中相當重要，她是當地居民，不滿路樹遭粗暴待遇，要求開放公民參與，今年4月8日獲邀會勘沿線行道樹，逐一檢視樹木過大、棲地與人行空間不足，或因遮擋招牌傾斜，或病害樹木等，最後爭取到17棵原地保留，更擴大樹穴、增闢連續綠帶等改善棲地。

徐宛鈴指出，為感謝即將被移植、移除的75棵路樹陪伴在地逾40年，即使棲地條件不佳、生長不易，甚至因遮擋招牌遭數度修剪，仍提供氧氣與涼蔭，為城市降溫，居民與護樹團體共同舉辦「謝樹儀式」，為行道樹送行，也訴求政府在施工、規、維護等，能納入公民意見，創造有健康樹木守護的安全宜居城市。