許淑華率親子自行車慢遊 福興溫泉區建置自駕車系統
南投縣發展低碳永續旅遊，今天在埔里鎮福興溫泉區舉辦「悠遊樂騎」活動，上千名民眾騎上自行車享受親子時光，並共同植樹，一同實踐低碳生活與環境永續的理念。
福興溫泉園區是南投重要開發計畫，總面積55公頃，公共設施用地31.86公頃、建築用地23.80公頃。全區共分六次標售，釋出土地22筆，面積4.62公頃，金額達14億4892萬元，展現福興溫泉區開發潛力。
南投縣長許淑華上午帶領上千名親子騎著自行車，穿梭福興溫泉區及周邊景點，認識當地歷史與地景。現場還有「綠行動集點」闖關，涵蓋減塑生活、資源分類、綠能知識等主題，完成任務即可兌換樹苗、活動限定禮、氣墊床遊戲入場券等，讓小朋友開心不已。
許淑華說，南投縣發展「低碳、永續、宜居城市」，打造自行車友善環境。福興溫泉區是重要示範點，獲交通部補助智慧運輸系統計畫，縣府投入3900多萬元在園區內建置自駕車系統及智慧道路系統，將延伸智慧運輸路廊至埔里轉運站，預計116年中完工，完善在地交通網絡。
為推廣福興溫泉區的觀光特色與在地魅力，縣政府規畫多項主題活動，4月低碳自行車慢旅、6月結合在地農產與咖啡文化的巧克力咖啡節，以及溫泉季與健行節，吸引遊客走入福興。
溫泉區遊客中心自行車驛站也同步升級，今年新添購10輛腳踏車，總數達40輛，提供民眾免費租借，未來搭配自行車資源推出「福興小旅行」，讓遊客以雙腳重新旅遊南投，讓旅行更環保、更有意義。
林保署南投分署今天也舉辦植樹活動，共栽植肖楠55株及桃金孃912株，為福興溫泉區增添綠意，落實生態保育與環境永續，並準備七里香、含笑花、烏來杜鵑和蘭嶼羅漢松等共計1千株樹苗供闖關兌換，讓遊客將綠意帶進生活。
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