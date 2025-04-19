防範無號誌路口事故 中市去年設35處智慧路標今年再加碼

台中市2022年起在無號誌化路口試辦智慧路標，去年增設35處，目前全市有41處無號誌化路口智慧路標，自動偵測、提醒用路人路口來車。交通局指出，智慧路標成效良好，今年預計增設42處智慧路標、行人穿越照明、學區速度管理警示系統等等。

交通局長葉昭甫表示，無號誌化路口過去的管理邏輯是畫設標線提醒車輛減速慢行，但國人用路習慣不一定會遵守，事故機率仍高，許多民眾希望在無號誌化路口增設號誌燈，考量路寬、車流等因素，並非所有路口都適合號誌燈，市府2022年起試辦無號誌化路口智慧路標。

葉昭甫指出，智慧路標系統採用雷達微波技術，偵測路口是否有來車，再傳遞訊息到LED面板，顯示「側向來車」等警示文字，根據不同路口需求，還有「對向來車」、「涵洞來車」等警示內容；智慧路標既能預警用路人小心來車，也補足夜晚巷弄間光線不足的問題。

交通局2022年先在大里區1處路口試辦，2023年增加霧峰、大雅、龍井、潭子、大肚5處，試辦成效良好，去年決定一口氣擴大35處，範圍遍及全市；目前初步統計，車輛經過智慧路標的路口時，平均車速下降16.59%，考量去年底才設置完成，後續會持續檢視肇事情形。