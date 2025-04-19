彰化溪州第八次淨堤今300人參加 鄉代會主席為鄉長闢謠

彰化縣溪州鄉公所攜手第四河川分署，今在鄉內潮洋村濁水溪朝陽厝堤防舉辦第八次淨堤，撿拾飲料玻璃瓶、塑膠容器等廢棄物，不少有焚燒痕跡；分署長李友平說，燒垃圾將連帶燒草植被，堤防失去植物根系固著力容易鬆動，埋下潰堤危機。

溪州鄉約13個社區、300名環保志工參加淨堤，先和鄉公所人員為今天生日的鄉長江淑芬唱生日快樂歌，江淑芬許願、切蛋糕之後表示，溪州鄉濁水溪堤防很長，經常有不肖分子偷倒廢棄物，鄉公所每次選擇不同地點淨堤，希望逐段清理，今準備的掃把、畚箕及手套等清潔用具在活動結束，分贈給各社區帶回繼續使用，發揮最大的效益。

前立法委員鄭汝芬說，鄉公所和經濟部第四河川分署合作舉辦淨堤活動，濁水溪堤畔成為適合休閒的好去處，落實「一起做環保，環境更美好。」理念。鄭汝芬提到她的女兒立法委員謝衣鳯昨晚在台北，守護罷綠委被檢調查辦的藍營人員，上午回彰化就趕去田尾鄉參加活動，由她代表謝衣鳯出席淨堤開幕式。

鄉代會主席莊正雄有感而發，說鄉內流傳「為鄉長做事」的聲音，像今天淨堤是為自己、為家鄉做事，不是為鄉長做事，有些事以前鄉長沒做還不是照樣當鄉長，江淑芬願意多做卻被說三道四，還說「為鄉長做事沒錢可拿」，讓他聽了很難過。