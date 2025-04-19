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彰化溪州第八次淨堤今300人參加 鄉代會主席為鄉長闢謠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
第四河川分署長李友平抨擊濫倒廢棄物的人放火燒垃圾危及堤防安全。記者簡慧珍／攝影
第四河川分署長李友平抨擊濫倒廢棄物的人放火燒垃圾危及堤防安全。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉公所攜手第四河川分署，今在鄉內潮洋村濁水溪朝陽厝堤防舉辦第八次淨堤，撿拾飲料玻璃瓶、塑膠容器等廢棄物，不少有焚燒痕跡；分署長李友平說，燒垃圾將連帶燒草植被，堤防失去植物根系固著力容易鬆動，埋下潰堤危機。

溪州鄉約13個社區、300名環保志工參加淨堤，先和鄉公所人員為今天生日的鄉長江淑芬唱生日快樂歌，江淑芬許願、切蛋糕之後表示，溪州鄉濁水溪堤防很長，經常有不肖分子偷倒廢棄物，鄉公所每次選擇不同地點淨堤，希望逐段清理，今準備的掃把、畚箕及手套等清潔用具在活動結束，分贈給各社區帶回繼續使用，發揮最大的效益。

前立法委員鄭汝芬說，鄉公所和經濟部第四河川分署合作舉辦淨堤活動，濁水溪堤畔成為適合休閒的好去處，落實「一起做環保，環境更美好。」理念。鄭汝芬提到她的女兒立法委員謝衣鳯昨晚在台北，守護罷綠委被檢調查辦的藍營人員，上午回彰化就趕去田尾鄉參加活動，由她代表謝衣鳯出席淨堤開幕式。

鄉代會主席莊正雄有感而發，說鄉內流傳「為鄉長做事」的聲音，像今天淨堤是為自己、為家鄉做事，不是為鄉長做事，有些事以前鄉長沒做還不是照樣當鄉長，江淑芬願意多做卻被說三道四，還說「為鄉長做事沒錢可拿」，讓他聽了很難過。

淨堤時，撿到很多農藥空瓶及飲料玻璃瓶，有些被燒黑燒焦。第四河川分署長李友平表示，燒垃圾連帶燒死植被，堤防失去植物根系固著土石結構，萬一大雨造成濁水暴漲漫淹，可能導致潰堤危及人民生命財產，民眾可檢舉濫倒、焚燒垃圾的人，河川局也會加巡邏，抓到亂倒、燃燒垃圾者嚴厲開罰。

彰化縣溪州鄉公所和第四河川分署動員300多人到濁水溪堤防淨堤。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉公所和第四河川分署動員300多人到濁水溪堤防淨堤。記者簡慧珍／攝影

彰化 濁水溪 鄉長

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