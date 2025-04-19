彰化市區道路挖不停民怨沸騰 預估5月起可終止夢魘

彰化市區道路近半年來，有多個管線單位同時開挖，引發民怨，管線單位卻有話說，強調這是為避免被民眾詬病各挖各的、挖了再挖，由各管線單位先行協商後，整合施工，雖然工期較長，卻將民眾不便降到最低，預定5月2日起，即可施工舖設路面，陸續還給巿容清新面目。

彰化市中華路、華山路、中正路一帶，最近半年來，密集施設自來水、汙水下水道及寬頻等地下管線工程，讓民眾感覺到施工進度緩慢，除造成市區大塞車外，噪音及空汙等問題也干擾民眾正常生活，甚至差點影響大甲媽祖回鑾的遶境路線，讓管線單位飽受責難。

其實，這是縣府及公所考量彰化市舊市區的地下管線老舊、複雜，因此在台水公司首先申請路權進行管線汰換工程之初，即主動邀集包含國土署、台電、電信業者、瓦斯公司等管線單位協商整合，將原本可能頻繁挖路布管及路面刨舖，希望將民眾的不便降至最低，。

水公司表示，此項工程涉及單位繁多，單位間承攬廠商施工期界面複雜，期間又跨越大甲媽祖繞境活動，彰化市公所及縣府主辦單位承擔相當大壓力，所幸工程順利，至今所有管線單位埋管工程已經接近尾聲，預計5月2日起，包括中華路等路段將舖設路面，即可同步提升市中心的地下管線品質，讓市容煥然一新的感覺。