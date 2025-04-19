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彰化市區道路挖不停民怨沸騰 預估5月起可終止夢魘
彰化市區道路近半年來，有多個管線單位同時開挖，引發民怨，管線單位卻有話說，強調這是為避免被民眾詬病各挖各的、挖了再挖，由各管線單位先行協商後，整合施工，雖然工期較長，卻將民眾不便降到最低，預定5月2日起，即可施工舖設路面，陸續還給巿容清新面目。
彰化市中華路、華山路、中正路一帶，最近半年來，密集施設自來水、汙水下水道及寬頻等地下管線工程，讓民眾感覺到施工進度緩慢，除造成市區大塞車外，噪音及空汙等問題也干擾民眾正常生活，甚至差點影響大甲媽祖回鑾的遶境路線，讓管線單位飽受責難。
其實，這是縣府及公所考量彰化市舊市區的地下管線老舊、複雜，因此在台水公司首先申請路權進行管線汰換工程之初，即主動邀集包含國土署、台電、電信業者、瓦斯公司等管線單位協商整合，將原本可能頻繁挖路布管及路面刨舖，希望將民眾的不便降至最低，。
水公司表示，此項工程涉及單位繁多，單位間承攬廠商施工期界面複雜，期間又跨越大甲媽祖繞境活動，彰化市公所及縣府主辦單位承擔相當大壓力，所幸工程順利，至今所有管線單位埋管工程已經接近尾聲，預計5月2日起，包括中華路等路段將舖設路面，即可同步提升市中心的地下管線品質，讓市容煥然一新的感覺。
彰化縣政府工務處及市公所工務課均肯定此次管線單位經由先行協商，整合施工的做法，不過，這也無法完全套用到其他地下管線的開挖工程，必須考量各管線單位的經費編列、施工配合及路幅、替代道路等條件，儘管如此，往後也會鼓勵管線單位盡量克服相關問題，最好能同時施工，減少民眾不便，進而節省公帑。
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