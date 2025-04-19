高美濕地露營場優化整修 即日起至5月31日暫停服務

「高美濕地」國際級落日美景，被譽為一生必遊一次的景點，台中市今天宣布高美濕地遊客服務中心的露營場，自即日起至5月31日止，全面整修設備，但其他包括體驗館、解說導覽及停車場服務，均維持正常運作。

建設局長陳大田表示，高美濕地遊客服務中心的露營場，自2022年開幕以來，已吸引2.5萬人次到訪，然而高美濕地去年受凱米、山陀兒及康芮等颱風、以及冬季強烈東北季風影響，露營場地設備已出現多處受損。

基於高美濕地遊客服務中心近年推動「生態＋旅遊」體驗，推出濕地主題生態露營，因而決定自即日起至5月31日止進行深度整修，範圍涵蓋露營區及一、二樓餐廳設施，此次整修將全面檢修露營區基礎設施，同時優化餐飲空間，提供更完善的旅遊服務。

陳大田說，前往高美濕地不僅能欣賞高美夕照，露營遊客透過兩天一夜的深度體驗，更能感受珍貴的自然生態，近距離觀察濕地動植物，整修期間，高美濕地其他場館服務，包括體驗館、解說導覽及停車場，均維持正常運作，讓遊客仍可感受濕地之美。

觀光旅遊局指出，5月3日下午4時將在高美濕地辦理「高美不一樣音樂會」，邀請在地台中青年管樂團、台中中西爵士大樂團、Theseus忒修思、海鷗K及大蘋果弦樂團等專業團隊，演奏管弦樂、爵士樂、民謠歌曲、阿卡貝拉等多樣化樂曲，更結合亞洲大學時尚學系師生服裝走秀，開啟聽覺與視覺的雙重饗宴。