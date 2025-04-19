種對地方？彰化木棉花道美景被稱讚 飄棉絮沒抗議

小葉欖仁、黑板樹近年被批評為不適合當行道樹，落羽松浮出氣根也被檢討為「危險」樹種；樹木學者和專家指出，因時空背景變化，公共場域當初選擇的優秀樹種被嫌棄、移走，相較有些樹木一開始種對地方，出現「同樹不同命」的天壤之別。

嘉義大學森林暨自然資源學系樹木學研究室博士張坤城今表示，樹木與人，當然以人身安全、當地人需求主，對待樹木以移植為優先，其次是移除，台灣有太多當初沒想那麼多，樹木長大後被發現不適合只能移除甚至伐除的情形，在外國已有汰換老樹的作法，避免病蟲害、腐朽導致傾倒，伐除的樹木可再利用來固碳，這種作法可供台灣參考。

彰化縣園藝公會理事長李岩憲列舉有特色的行道樹景觀，彰化市金馬路分隔島種印度紫檀、田尾鄉台一線種小葉欖仁、北斗鎮到二林鎮的東螺溪種植長約5公里木棉樹、溪湖鎮東螺溪的台灣欒樹隧道長約兩公里、台北市內湖成功路種大花紫薇、雲林古坑芒果樹綠色隧道。

他指出，各種景觀樹、果樹都是新闢或修建道路時，根據當時的時空背景加以評估，選出最理想的樹種，日後發生傾傾、浮根、遮蔽視線等問題，就要移走製造麻煩的樹，甚至認為當初種樹種得不對，應栽種所謂台灣原生種。

他以台中市中港路（今台灣大道）為例，市長林柏榕希望新闢道路趕快滿路綠蔭，因此種植生長快速的黑板樹，僅約6年就帶來盎然綠意，但黑板樹木質較脆易折，樹折樹倒就被批評，忘記了當初選擇目的。

李岩憲說，東螺溪木棉樹開花美景很受喜愛，花謝飄棉絮會讓有過敏體質者打噴嚏、咳嗽；台灣欒樹被稱四色樹，開花到結槊果都很美，但細小落花需要清掃，冬季無花無葉形同枯樹，春季新葉長出招來很多紅樁象。木棉花道、台灣欒道花道是優點，相對的缺點也不少。

李岩憲表示，若時空背景不對，恐怕什麼樹都不適合種，如果看優點，木棉樹、小葉欖仁、印度紫檀等行道樹都是好樹，尤其提供好的環境，例如木棉樹、台灣欒樹種在東螺溪邊蔚為美景，田尾鄉中山路種小葉欖仁時挖深樹穴不浮根，成排綠樹就都市景觀加分。