要復業了？民眾驚見外牆貼出「等待重聚」 新光三越回應了

台中新光三越2月氣爆，至今停業，業者突貼出「等待重聚」、「T♡GETHER」等標語，讓消費者瘋問「要復業了嗎？」新光三越表示，加速復業；「第二賣場」世貿聯合品牌特賣會4月20日開賣，匯集78品牌，並與線上購物節同步展開。

近日路過新光三越的民眾發現，業者在外牆貼出「等待重聚」、「T♡GETHER」，讓許多消費者激動詢問「要復業了嗎？」對此，新光三越表示，加速復業，期待與消費者在更舒適購物環境重聚。員工透露，感覺看到曙光與希望，很感動。