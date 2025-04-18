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要復業了？民眾驚見外牆貼出「等待重聚」 新光三越回應了
台中新光三越2月氣爆，至今停業，業者突貼出「等待重聚」、「T♡GETHER」等標語，讓消費者瘋問「要復業了嗎？」新光三越表示，加速復業；「第二賣場」世貿聯合品牌特賣會4月20日開賣，匯集78品牌，並與線上購物節同步展開。
近日路過新光三越的民眾發現，業者在外牆貼出「等待重聚」、「T♡GETHER」，讓許多消費者激動詢問「要復業了嗎？」對此，新光三越表示，加速復業，期待與消費者在更舒適購物環境重聚。員工透露，感覺看到曙光與希望，很感動。
新光三越持續落實「服務不間斷」計畫，在氣爆案後持續開設「第二賣場」，第三場世貿聯合品牌特賣會4月20日至5月7日在近2000坪的世貿二館展開，共集結78品牌，包括化妝品、潮流服飾、集團女鞋、家庭用品、兒童用品、日韓商品、保健養生等，更有逾10個品牌首次加入。
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