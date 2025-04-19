再添航線 台中機場運量破200萬大關

國外旅遊熱絡，星宇航空台中神戶航線昨天開航，虎航台中飛名古屋預計今年7月復飛，台中機場已開航及即將開航的航線達23條，台中國際機場旅客量重新站上200萬人次大關。

星宇航空執行長翟健華表示，已將台中機場視為第二基地，很高興陸續開通台中與高松、沖繩及神戶間的空中航線，為中部旅客提供全新的出遊選擇。神戶航線開航，每日1班定期營運，採用A321neo機型直飛，旅客可藉由神戶前往日本關西、四國等地區觀光旅遊。

台中市觀旅局表示，受新冠疫情衝擊，台中國際機場載客量一度急遽下降，航線一度萎縮不到10條，但隨著疫情趨緩，加上各方努力開闢中部旅遊市場，台中機場航線目前已開航、即將開航的航線達23條，包含16條定期航線及7條包機航線。

台中機場前往日、韓與港、澳等航班航線陸續開闢中，定期化航線有越南胡志明市、河內、峴港、順化、富國島；澳門、香港、南京、仁川、名古屋、東京成田、大阪關西、沖繩、高松、神戶、濟州，及曼谷廊曼、普吉島、馬尼拉、釜山、芽莊、大邱、不丹等7條不定期包機航線。

台中市觀旅局表示，今年台中夏季航班熱絡，4月星宇航空「台中神戶」航線打頭陣、7月還新增台灣虎航「台中名古屋」航線及「台中濟州」航線；不定期包機航線為6月不丹皇家航空「台中不丹」航線及7月德威航空「台中大邱」航線，還有多條新航線評估中。