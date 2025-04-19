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4主題日活動 迎接南投星空季

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投親善大使高曼容與麻吉貓為南投星空季代言。圖／南投縣政府提供
南投親善大使高曼容與麻吉貓為南投星空季代言。圖／南投縣政府提供

南投縣有得天獨厚的觀星環境，合歡山國際暗空公園吸引天文迷追星，清境溪頭、杉林溪、日月潭，環境優美又少光害，入夜後可以觀賞美麗的星空，成為南投旅遊特色。為迎接南投星空季到來，南投親善大使高曼容與知名IP「麻吉貓」昨天為「2025南投星空季」應援。

南投縣副縣長王瑞德說，星空季結合竹山太極美地茶文化、信義鄉塔塔加布農族文化、溪頭螢火蟲生態，安排四場主題日活動，以街頭觀星和天文愛好者一起探索星空。

首場主題日「清境星心相ing音樂趴」5月10日在清境星巴克停車場舉辦，晚會由動力火車擔綱，還有絢麗火舞演出，並可體驗太空人服裝，5月17日至31日舉辦觀星導覽供遊客報名參加。

第二場5月17日在溪頭妖怪森林停車場舉辦「星光森友森態派對」，結合竹山鹿谷地區創意茶吧品茗。

5、6月是溪頭螢火蟲繁殖期，還可夜間觀察螢火蟲生態。

第三場主題日「原鄉星情新月派對」與七夕情人節連動，8月23日在東埔溫泉舉行，提供布農族服裝體驗，還可參加塔塔加遊客中心的布農文化導覽、夜空解說。

最終場主題日「光點仙境月光派對」10月4日在南投市赤腳精靈景觀餐廳舉辦，結合中秋賞月，開放遊客報名參加野餐，可獲得限量野餐組，還有免費鳳梨酥DIY、八卦山保安林生態導覽，由至善關懷協會帶領遊客踏入八卦山的林間生態。

南投縣 清境 溪頭

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